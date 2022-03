Eurozóna zaznamenala v januári obchodný schodok, prvý od roku 2014

Luxemburg 18. marca (TASR) - Zahraničný obchod eurozóny pokračoval v januári v deficite, tretí mesiac po sebe, pričom objem schodku sa v porovnaní s koncom roka 2021 výrazne zvýšil. Bol to však prvý obchodný deficit za mesiac január za posledných osem rokov. Vývoj v zahraničnom obchode eurozóny ovplyvnili najmä vysoké ceny energií, ktoré prudko zvýšili hodnotu dovozu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správy agentúry Reuters.



Ako informoval Eurostat, obchodný schodok v krajinách eurozóny dosiahol v januári 27,2 miliardy eur. V decembri zaznamenala menová únia obchodný deficit na úrovni 4,8 miliardy eur a v novembri 1,41 miliardy eur.



V medziročnom porovnaní sa zahraničný obchod eurozóny prepadol z prebytku do deficitu, keď v januári minulého roka vykázala menová únia obchodný prebytok na úrovni 10,7 miliardy eur. Celkovo je to prvý deficit v januári od roku 2014. Dôvodom je medziročné zvýšenie hodnoty dovozu o 44,3 %, pod čo sa podpísali najmä nákupy drahších energií. Aj príjmy z exportu sa zvýšili, avšak iba o 18,9 %.



Čo sa týka najväčších ekonomík, Nemecko vykázalo v januári obchodný prebytok, ktorý však oproti januáru 2021 prudko klesol. Pokles dosiahol takmer 80 %. Čo sa týka Francúzska, vykázalo obchodný schodok, ktorý sa ešte prehĺbil, a napríklad Taliansko sa prepadlo z prebytku do deficitu.



Aj po úprave o sezónne vplyvy zaznamenala eurozóna deficit tretí mesiac po sebe, aj keď výrazne nižší. Dosiahol 7,7 miliardy eur, zatiaľ čo v decembri predstavoval 9,7 miliardy eur.