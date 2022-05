Eurozóna zaznamenala v marci po 10 rokoch deficit platobnej bilancie

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Platobná bilancia eurozóny skončila v marci prvýkrát za 10 rokov v deficite.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie predstavoval v marci 2 miliardy eur po prebytku 16 miliárd eur vo februári, uviedla Európska centrálna banka (ECB). To bol prvý deficit platobnej bilancie eurozóny od februára 2012.



Bilancia obchodu s tovarmi skončila v marci s deficitom 4 miliardy eur po prebytku 5 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. Prebytok bilancie obchodu so službami vzrástol na 14 miliárd eur z 13 miliárd eur. Prebytok bilancie účtu primárnych príjmov klesol na 1 miliardu eur zo 7 miliárd eur a schodok bilancie účtu sekundárnych príjmov stúpol na 12 miliárd eur z 10 miliárd eur.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny za 12 mesiacov do konca marca 2022 dosiahol 219 miliárd eur alebo 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) po 294 miliárd eur alebo 2,6 % HDP v rovnakom období pred rokom.