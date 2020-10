Eurydice:SR patrí ku krajinám EÚ s najnižším nástupným platom učiteľov

Brusel 5. októbra (TASR)- Slovensko patrí medzi šesť krajín EÚ, kde je nástupný plat začínajúcich učiteľov nižší ako 9000 eur ročne. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok pri príležitosti Svetového dňa učiteľov zverejnila sieť Európskej komisie Eurydice.



Výročná správa o platoch učiteľov vychádza z údajov za školský rok 2018/19. Dokument odhalil značné rozdiely v platoch učiteľov v celej Európe, zvyčajne spojené s rozdielnou životnou úrovňou v jednotlivých krajinách.



Hrubé nástupné platy sa v rôznych krajinách Únie pohybujú v rozmedzí od približne 5000 eur do viac ako 80.000 eur ročne.



Zistené rozdiely medzi krajinami sa týkajú aj zvyšovania platov v priebehu učiteľskej kariéry. V závislosti od krajiny sa môžu nástupné platy počas kariéry učiteľa zvýšiť od 12 až do 116 percent. Priemerný počet rokov potrebných na dosiahnutie vrcholu platovej hranice sa pohybuje od šiestich rokov v Škótsku do 42 rokov v Maďarsku.



K najväčším zvýšeniam nástupného platu v školskom roku 2018/19 došlo v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré zavádzajú opatrenia na zlepšenie platových podmienok učiteľov: Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Od roku 2014/15 sa nástupné platy upravené o infláciu významne zvýšili aj v Írsku, na Malte a vo Švédsku



V šiestich krajinách EÚ - Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko - je zaručený plat začínajúcich učiteľov nižší ako 9000 eur ročne. Konkrétne na Slovensku to bolo od 7894 do 8832 eur - od predškolského po vyššie sekundárne vzdelávanie. Pre krajiny ako Česko, Estónsko, Írsko, Litva, Malta a Slovensku (a mimo EÚ Srbsko) platí, že nástupný plat je rovnaký pre učiteľov základných a stredných škôl, ale na predprimárnej úrovni býva o niečo nižší.



Podobne nízke platy majú začínajúci učitelia v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku a Turecku.



Platy začínajúcich učiteľov nižšie ako 20.000 eur ročne majú v Českej republike, Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Litve a Slovinsku. Do vyššej platovej kategórie - do 28.000 eur ročne - patria nástupné platy učiteľov vo Francúzsku, na Malte, v Portugalsku, Taliansku a tiež v Spojenom kráľovstve (Anglicko, Wales a Severné Írsko).



Vyšší ako bežný priemer (do 40.000 eur) mali nástupné platy učitelia v Belgicku, Fínsku, Holandsku, Írsku, Rakúsku, Španielsku Švédsku a v Spojenom kráľovstve (Škótsko). Najvyššie platy v tejto kategórii (od 40.000 do 76.000 eur) boli v uvedenom roku v Dánsku, Luxembursku, Nemecku a mimo EÚ na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.



Kompletná porovnávacia správa Eurydice je dostupná na stránke: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/ files/teacher_salaries_2018_19.pdf.