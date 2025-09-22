< sekcia Ekonomika
Eustream a FGSZ podpísali zmenu prepojovacej dohody
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenský prepravca plynu Eustream a maďarský prevádzkovateľ prepravnej siete FGSZ Ltd. v piatok (19. 9.) podpísali zmenu prepojovacej dohody, ktorá sa týka slovensko-maďarského prepojovacieho bodu Veľké Zlievce/Balassagyarmat. Informovala o tom spoločnosť Eustream.
Podľa dohody sa pevná kapacita v prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat zvýši na 5.300.315 kilowatthodín (kWh)/hodinu (h), čo zodpovedá 500.000 kubickým metrom (m3/h), pričom kapacita vzrastie z 3,5 miliardy m3 ročne na 4,38 miliardy m3 ročne v smere z Maďarska na Slovensko.
Ponuka zvýšenej kapacity sa môže uskutočniť po schválení príslušnými národnými regulátormi, o čom budú účastníci trhu informovaní po ukončení oficiálnych postupov.
Dodatočné zvýšenie pevnej kapacity na slovensko-maďarskom prepojovacom bode, realizované vďaka optimalizačným opatreniam v systéme FGSZ, predstavuje dôležitý krok pri budovaní vertikálneho koridoru, ktorý po uskutočnení potrebných systémových rozvojov zlepší obojsmerné toky plynu medzi severom a juhom regiónu. Využije pritom zvýšené možnosti nových a pripravovaných LNG kapacít v oblasti a potenciálne zdroje zemného plynu, najmä z juhu.
