Eustream a FGSZ zvýšia kapacitu prepravy plynu z Maďarska na Slovensko
Zvýšená kapacita, ktorá už je na úrovni celoročnej spotreby Slovenska, bude ponúkaná ako denný produkt od začiatku decembra v denných aukciách počnúc 30. novembrom.
Bratislava 24. novembra (TASR) - Spoločnosti eustream a jej maďarský partner FGSZ sa dohodli na zvýšení pevnej kapacity plynovodu na prepojovacom uzle Veľké Zlievce - Balážske Ďarmoty zo súčasných 3,5 na 4,38 miliardy kubických metrov ročne. V pondelok o tom informovala spoločnosť eustream na svojej internetovej stránke.
Zvýšená kapacita, ktorá už je na úrovni celoročnej spotreby Slovenska, bude ponúkaná ako denný produkt od začiatku decembra v denných aukciách počnúc 30. novembrom, ale aj vo všetkých ďalších aukciách podľa aukčného kalendára. „Zvýšenie pevnej kapacity v smere z Maďarska na Slovensko predstavuje dôležitý krok aj v rozvoji projektu vertikálneho koridoru,“ uviedol eustream.
Vertikálny plynový koridor z Grécka cez Bulharsko a Rumunsko je kľúčový pre zbavenie sa závislosti Európy od ruského plynu a zníženie nákladov na energiu v strednej a juhovýchodnej Európe.
