Eustream bude od roku 2023 technologicky pripravený na prepravu vodíka

Bratislava 31. august (TASR) - Slovenský plynárenský prepravca Eustream pripravuje svoju sieť na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Spoločnosť plánuje úpravy, vďaka ktorým bude už od konca roka 2023 technologicky pripravená vmiešavať do svojej siete do 5 % vodíka. Pri súčasných prepravovaných objemoch to znamená, že Slovensko bude čoskoro pripravené prepravovať teoreticky viac ako dve miliardy kubických metrov (m3) vodíka ročne, informoval v utorok Eustream.



„Doposiaľ bola cieľom rozvoja našej siete najmä diverzifikácia trás, čo už bude po dokončení posledného chýbajúceho prepoja s Poľskom splnená úloha. V novej etape je našou prioritou podpora klimatických ambícií a príprava siete na nízkouhlíkovú ekonomiku,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič. Najnovšia iniciatíva pološtátnemu prepravcovi plynu čoskoro technologicky umožní prepravovať spolu so zemným plynom aj vodík, a to až do piatich percent prepravovaného objemu. To by mohlo podľa Ňukoviča priniesť dôležitý impulz pre rozvoj vodíkových kapacít v regióne.



Primiešavanie vodíka do zemného plynu (blending) je spôsob, ako čo najskôr umožniť prepravu a využívanie vodíka v existujúcej plynárenskej sieti. Tento systém má potenciál napríklad pri uskladňovaní prebytočnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou sú investície do nových technológií na meranie prepraveného vodíka. Eustream ich plánuje inštalovať do dvoch rokov, vďaka čomu bude slovenská prepravná sieť pripravená na prácu s vodíkom.



Prepravca plynu zároveň plánuje aj vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý bude využívať na pohon kompresorov a postupnú dekarbonizáciu vlastnej prevádzky. Prvý takýto pilotný projekt je naplánovaný pre najväčšiu kompresorovú stanicu Veľké Kapušany s plánom spustenia výroby vodíka v roku 2023.



Časť prepravnej siete plánuje Eustream ako súčasť paneurópskej iniciatívy European Hydrogen Backbone postupne vyčleniť iba pre cezhraničnú prepravu stopercentného vodíka. Takýto modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní podľa spoločnosti kombinovanú prepravu zemného plynu a vodíka v závislosti od skutočného vývoja dopytu a vodíkových kapacít.