Eustream medziročne znížil hrubý zisk na 486,6 milióna eur

Bratislava 31. januára (TASR) – Najväčší platca daní na Slovensku, pološtátna spoločnosť Eustream, v ostatnom účtovnom období, ktoré sa začalo 1. augusta 2019 a skončilo sa 31. júla 2020, medziročne znížila zisk pred zdanením o deväť percent na 486,6 milióna eur. Celkové výnosy spoločnosti, najmä z prepravy plynu, klesli o necelých šesť percent na 748 miliónov eur a prevádzkové náklady sa znížili o 0,8 % na 214,3 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú firma zverejnila na svojej internetovej stránke.



"Ťažiskovými v štruktúre nákladov boli aj počas tohto obdobia odpisy, náklady na služby, spotreba zemného plynu, materiálu a energií a osobné náklady. Strata z finančných činností dosiahla za obdobie hospodárskeho roka výšku 47,12 milióna eur, najmä z dôvodu nákladových úrokov," uviedol Eustream vo výročnej správe.



Firma v sledovanom období hospodárskeho roka prepravila 60,64 miliardy metrov kubických (m3) zemného plynu, čo znamenalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o necelých deväť percent. V minulosti kolísala ročná preprava plynu od 46 do 76 miliárd m3. Výnimkou bol rok 2018, keď firma vykázala pre prechod na iné účtovné obdobie prepravu iba vo výške 34,3 miliardy m3.



Celkové aktíva spoločnosti Eustream dosiahli k 31. júlu minulého roka 5,019 miliardy eur a oproti predchádzajúcemu obdobiu narástli o 225,8 milióna eur. Hodnota dlhodobých aktív bola vykázaná vo výške 4,616 milardy eur a tvorila 92 % z celkových aktív. Ich hodnota vzrástla najmä vplyvom precenenia majetku. Obežný majetok pozostával z krátkodobých pohľadávok, peňazí a peňažných ekvivalentov a zásob a tvoril osem percent z hodnoty celkových aktív.



Eustream je dlhodobo najväčším platcom dane z príjmov na Slovensku. Za sledované účtovné obdobie mal odviesť do štátneho rozpočtu daň z príjmu právnických osôb vo výške 126,1 milióna eur.