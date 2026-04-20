< sekcia Ekonomika
Eustream: Nízke poplatky za tranzit plynu môžu ohroziť našu stabilitu
Doterajšie tarify podľa Eustreamu vychádzali z parametrov, ktoré už v súčasnosti nie sú reálne a nepostačujú na riadny chod spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Výška poplatkov za tranzit plynu, ktorú minulý týždeň schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa spoločnosti Eustream nezodpovedá zmeneným podmienkam prevádzkovania strategickej infraštruktúry a môže mať negatívny dosah na ekonomickú stabilitu podniku. Spoločnosť to uviedla v reakcii pre TASR. Zároveň informovala, že v súčasnosti prepúšťa približne pätinu zamestnancov.
„Preprava klesla na menej ako jednu desatinu pôvodných objemov, čo má zásadné dosahy aj na zdroje potrebné na prevádzkovanie siete. V dôsledku nepriaznivej situácie sme boli nútení pristúpiť k rozsiahlemu hromadnému prepúšťaniu a prijať ďalšie optimalizačné opatrenia aj na úrovni infraštruktúry,“ uviedla spoločnosť.
Doterajšie tarify podľa Eustreamu vychádzali z parametrov, ktoré už v súčasnosti nie sú reálne a nepostačujú na riadny chod spoločnosti. Rozhodnutie ÚRSO, ktorým sa prepravné poplatky zvýšili o 10 %, berie na vedomie a interne analyzuje, nepovažuje ho však za správne ani zodpovedné. „Zvýšenie ceny v prípade jednej megawatthodiny je 19 centov,“ priblížila spoločnosť s tým, že prepravné poplatky Eustreamu tvoria v koncovej cene len zanedbateľnú časť v jednotkách percent.
Problém koncových cien plynu podľa Eustreamu nie je spôsobený tarifami za prepravu na Slovensku, ale cenami samotnej komodity. „Naopak, dostupnosť možností dovozu zemného plynu na Slovensko zo všetkých smerov, ktoré tu sú vďaka investíciám Eustreamu, znamená nielen energetickú bezpečnosť, ale v konečnom dôsledku aj viac možností výhodnejšieho nákupu komodity,“ uviedla spoločnosť.
ÚRSO rozhodnutím z 13. apríla 2026 schválil nové poplatky prepravných taríf zemného plynu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2026. Uviedol, že spoločnosť Eustream žiadala v dôsledku zastavenia tranzitu ruského plynu zvýšenie o viac ako 70 %. Opozičná SaS zvyšovanie poplatkov kritizovala. Zároveň avizovala, že podá podnet Európskej komisii, aby rozhodnutie ÚRSO zrušila pre rozpor s európskymi pravidlami.
