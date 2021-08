Eustream: Nord Stream 2 nebude pre SR stratou postavenia v preprave

Bratislava 20. augusta (TASR) - Plánované sprevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2 nepredstavuje pre Slovensko a ani pre spoločnosť Eustream stratu postavenia v oblasti prepravy zemného plynu. Uviedol to pre TASR Pavol Kubík, hovorca slovenského prepravcu plynu Eustream.



"Pre prípad spustenia plynovodu očakávame, že časť objemov plynu z Nord Stream 2 bude cez Nemecko a Českú republiku prúdiť na Slovensko, a od nás ďalej do Rakúska a Talianska. Aj za týmto účelom bol projekt navrhnutý, čo potvrdzujú dlhodobé rezervácie kapacít urobené pre prípad spustenia plynovodu NS2 a kvôli ktorým už bola v Nemecku, Česku aj na Slovensku vybudovaná nová infraštruktúra," dodal Kubík.



Ruská energetická spoločnosť Gazprom plánuje začať prepravu plynu cez Nord Stream 2 v Baltskom mori už v tomto roku, keď bude projekt dokončený. Informoval o tom vo štvrtok (19. 8.) ruský energetický gigant. Gazprom chce prepraviť do Nemecka cez plynovod, ktorý je už takmer hotový, tento rok 5,6 miliardy metrov kubických (m3) ruského plynu.



Nové potrubie vyvoláva napätie v Európe, pretože obíde napríklad Ukrajinu, ktorá sa spolieha na príjmy z tranzitu plynu. Dlhodobo projekt kritizovali aj USA. Spojené štáty a Nemecko však v júli dosiahli dohodu, ktorá umožní dokončenie Nord Stream 2 bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Dohoda má vyriešiť obavy USA a krajín strednej a východnej Európy v súvislosti s možnými následkami výstavby tohto plynovodu.