Eustream očakáva v tomto pokles prepravy plynu o viac ako dve tretiny
Bratislava 25. septembra (TASR) - Pološtátny prepravca plynu eurstream očakáva po januárovom zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu pokles prepravných výkonov o viac ako dve tretiny približne na päť miliárd kubických metrov (m3). Na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič. V posledných rokoch firma prepravovala okolo 17 miliárd m3, no pred pandémiou ochorenia COVID-19 a pred konfliktom na Ukrajine to bolo v priemere 60 miliárd m3.
„To je dramatický prepad a to sa musí, samozrejme, na našej firme významne prejaviť,“ skonštatoval Ňukovič. Zastavením tranzitu cez Ukrajinu sa zásadne zmenili aj toky plynu. Zatiaľ čo v minulosti bol dominantný vstup na Slovensko vo Veľkých Kapušanoch a výstup do rakúskeho Baugartenu, aktuálne sa najviac plynu prepravuje na Slovensko z Maďarska a najvýznamnejší sú pre eustream domáci odberatelia. „Vlastne obsluhujeme len Slovensko a nejaké blízke okolie vrátane Ukrajiny,“ dodal Ňukovič.
Firma si spravila analýzu možností navýšenia výkonov, no všetky trasy majú rôzne obmedzenia a pre prepravné poplatky je plyn taký drahý, že tranzit cez Slovensko nedáva nikomu ekonomický zmysel. „Takže výsledok tohto cvičenia je, že ak je v regióne ruský plyn, tak eustream je medzinárodný tranzitný hráč. Ak tu ruský plyn nie je, či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči, sme regionálny hráč, ktorý obsluhuje Slovensko a blízke okolie,“ dodal šéf eustreamu.
Firma, ktorá bola v minulosti jedným z najziskovejších podnikov, tak musela pre pokles prepravy a výnosov zvýšiť poplatky za prepravu plynu, za čo sa ňu zniesla vlna kritiky. Ňukovič priblížil, že spoločnosť však ešte predtým výrazne znižovala svoje náklady zmenou technológií, nižšou energetickou náročnosťou a poklesom počtu zamestnancov.
K opatreniam, ktoré môžu mierne zvýšiť výkony, priradil Ňukovič možnosť skladovania plynu v prázdnych potrubiach. Spoločnosť prevádzkuje päť paralelných rúr, no na aktuálne prepravované množstvá jej teoreticky stačia dve.
