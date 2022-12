Eustream odmieta schválenú daň z plynovodu, obráti sa na prezidentku

Bratislava 22. decembra (TASR) – Pološtátny prepravca plynu Eustream odmieta Národnou radou (NR) SR prijatý zákon o zdanení tranzitného plynovodu. Nový zákon je v rozpore s princípmi spravodlivého a proporcionálneho zdaňovania a s ústavou chránenými právami a bude mať devastačné účinky na vnímanie Slovenska ako dôveryhodného podnikateľského prostredia, upozornil vo štvrtok Eustream. Spoločnosť sa preto plánuje obrátiť na prezidentku Zuzanu Čaputovú so žiadosťou, aby zákon vetovala.



"Považujeme za nepochopiteľné, že takýto návrh zákona vôbec mohol prejsť. Pripomíname, že návrh zákona bol schválený aj napriek jasnej odbornej kritike od ministra hospodárstva či predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo," uviedla spoločnosť.



Eustream pripomenul, že zatiaľ čo v Európe sa zdaňujú nadmerné zisky spoločností profitujúcich na energetickej kríze, slovenský parlament schválil návrh dane namierený proti vybranej firme, ktorá zo súčasnej krízy nijako neprofituje, práve naopak, je touto krízou negatívne postihnutá. "Navyše ide o paušálnu majetkovú daň, ktorú budeme musieť platiť bez ohľadu na dosiahnuté zisky," dodal prepravca plynu.



Pre Eustream je zákon z pohľadu správy štátu nelogický. Slovensko v spoločnosti vlastní 51-percentný podiel, zároveň poberá dane a špeciálny odvod z regulovanej činnosti. Firma má na medzinárodných kapitálových trhoch vydané dlhopisy vo výške jednej miliardy eur, ktoré by chcela v možnej miere refinancovať. "Miesto toho hrozí, že v dôsledku tejto dane ani nebudeme v zisku. V praxi to bude znamenať povinnosť dodatočného financovania od akcionárov, teda z 51 % aj štátu," upozornil Eustream.