Eustream:Plyn do EÚ by mohol byť preberaný z rusko-ukrajinskej hranice

Bratislava 31. októbra (TASR) - Jednou z možností, ako zabezpečiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024, by mohla byť trojstranná dohoda, v rámci ktorej by tretia strana preberala plyn priamo na rusko-ukrajinskej hranici a ďalej prepravovala do EÚ. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti eustream Pavol Kubík.



"Ukrajinskí predstavitelia viackrát komentovali, že v tranzite pokračujú z dôvodu potreby dodávok plynu pre členské krajiny EÚ, a to navzdory vojne a sporu týkajúcemu sa súčasného tranzitného kontraktu. Ak by štáty EÚ mali záujem o dodávky plynu, čo je v ich ekonomickom záujme, tak si myslíme, že zachovanie využívania ukrajinského systému, spojeného s relevantnými príjmami pre Ukrajinu, má zmysel aj po roku 2024," komentoval Kubík.



Vzhľadom na neistú situáciu sú podľa neho akékoľvek prognózy vývoja od roku 2025 veľmi komplikované. "Našou prvoradou úlohou je za každých okolností chrániť energetickú bezpečnosť Slovenska a ďalších európskych trhov," dodal.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Olexij Černyšov v nedeľu (29. 10.) uviedol, že Ukrajina prestane od roku 2025 prepravovať ruský plyn na západ. Zmluva o tranzite s ruským Gazpromom totiž vyprší koncom roka 2024. Ukrajina by podľa Černyšova od nej odstúpila aj skôr, najmä preto, že Gazprom neplatí za tranzit, ako bolo dohodnuté.



"Ukrajina aktuálne pokračuje v jeho tranzite len preto, že viaceré európske krajiny sú ešte stále závislé od ruského plynu. Chceme byť spoľahlivým partnerom aj pre európskych partnerov, pre krajiny, ktoré to potrebujú," uviedol šéf Naftogazu.