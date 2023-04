Eustream predĺžil dohodu o dodávkach plynu Ukrajine

Bratislava 5. apríla (TASR) - Slovenský prepravca plynu Eustream sa s prevádzkovateľom ukrajinskej plynovodnej siete GTSOU dohodol na predĺžení dohody o dodávkach plynu pre Ukrajinu v objeme 42 miliónov metrov kubických denne do 30. septembra 2023. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnila spoločnosť GTSOU v pondelok 3. apríla na svojej internetovej stránke.



Navýšenú kapacitu 42 mil. m3 denne namiesto 27 mil. m3 denne, ktoré boli k dispozícii od roku 2014, poskytuje Eustream ukrajinskému partnerovi od februára 2022. Predĺženie dohody podľa ukrajinskej strany prispieva k integrácii trhu s plynom, rozvoju obchodných vzťahov a posilneniu bezpečnosti dodávok plynu.



"GTSOU aktívne pracuje na prehlbovaní spolupráce so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav. V najbližšom čase spoločne so slovenskými kolegami načrtneme krátkodobé a strednodobé ciele a zvážime spôsoby, ako ich dosiahnuť," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Dmytro Lyppa.



Dostupné pevné kapacity pre dovoz plynu pre Ukrajinu z krajín EÚ v súčasnosti predstavujú 54 mil. m3 denne. Možný je aj dovoz ďalších štyroch miliónov m3 po transbalkánskej trase cez Moldavsko a Rumunsko, uviedla ďalej GTSOU.