Eustream: Preprava plynu z Ukrajiny na Slovensko je bezproblémová

Bratislava 3. januára (TASR) - Dodávky plynu v smere z Ukrajiny na Slovensko sa realizujú presne podľa požiadaviek zákazníkov. Preprava je rovnako bezproblémová aj na ostatných prepojovacích bodoch. Potvrdil to v piatok pre TASR hovorca slovenského prepravcu zemného plynu Eustream Pavol Kubík v súvislosti s dohodou o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou uzavretou koncom decembra 2019.



Moskva s Kyjevom podpísali v pondelok (30.12.) večer dohodu o tranzite ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny. Ukrajinská spoločnosť Naftogaz a ruský koncern Gazprom dospeli k dohode po niekoľkodňových rokovaniach, na ktorých doladili podrobnosti päťročnej zmluvy. Podpis dohody oznámili podľa ruskej tlačovej agentúry TASS vedenia oboch spoločností a následne ho potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajinský prezident okrem toho zdôraznil, že v roku 2020 by podľa zmluvy malo cez Ukrajinu prejsť do Európy 65 miliárd metrov kubických ruského plynu a v ďalších štyroch rokoch potom už len 40 miliárd metrov kubických ročne. Doteraz sa cez Ukrajinu do Európy prepravovalo okolo 90 miliárd metrov kubických ruského plynu za rok, pripomína agentúra DPA.



Záverečné rozhovory medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom sa začali 26. decembra vo Viedni. Vyjednávači oboch strán boli pod veľkým tlakom, keďže platnosť doterajšieho 10-ročného kontraktu vypršala 31. decembra 2019.



Rusko a Ukrajina však už 19. decembra po rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou ohlásili, že sa v princípe dohodli na dodávkach plynu. O pár dní na to zverejnili aj prvé detaily nového kontraktu, a síce, že pôjde o päťročnú dohodu o tranzite plynu a tiež, že sa dohodnú na urovnaní svojich sporov týkajúcich sa dodávok plynu.



Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý bol v predchádzajúcom období zodpovedný za energetickú úniu, označil 31. decembra podpis zmluvy o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou za víťazstvo všetkých zainteresovaných strán vrátane EÚ. Uzavretie dohody jeden deň pred skončením platnosti aktuálneho kontraktu zabránilo možnému zastaveniu dodávok na Slovensko, ako to bolo v roku 2009, pripomenul eurokomisár.



Podpis dohody o tranzite uvítalo aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. "Bude to mať pozitívny dosah na našu energetickú bezpečnosť a vyťaží tranzitné kapacity cez Slovensko. Naši obyvatelia a ekonomika začiatkom roka nebudú vystavení neistote. Ministerstvo hospodárstva však bolo zodpovedne pripravené na všetky scenáre, vrátane krízového," uviedol hovorca MH Maroš Stano.