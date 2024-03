Eustream: Projekt prepravy vodíka je šancou na dekarbonizáciu podnikov

Bratislava 2. marca (TASR) - Európskou úniou podporený projekt pološtátnej spoločnosti eustream na prepravu vodíka je šancou na zníženie množstva skleníkových plynov, vypúšťaných veľkými podnikmi, ako sú napríklad U.S. Steel Košice, Duslo Šaľa či bratislavský Slovnaft. Plán eustreamu umožniť veľkokapacitnú prepravu čistého vodíka v jednej z rúr súčasného plynovodu by mal stáť od 400 do 500 miliónov eur, informovala spoločnosť na svojej internetovej stránke.



"Podstata slovenského projektu H2 Infrastructure - Transmission Repurpose (H2I-TR) spočíva v úprave a vyčlenení jednej zo štyroch hlavných prepravných línií eustreamu na prepravu čistého vodíka," priblížila spoločnosť. To umožní prepravu aj veľkých objemov čistého vodíka medzi budúcimi oblasťami produkcie a spotreby čistého vodíka. V súlade s Vodíkovou stratégiou EÚ sa očakáva významná produkcia vodíka aj mimo hraníc EÚ, napríklad na Ukrajine či v severnej Afrike.



Práve nová vodíková infraštruktúra vrátane projektu eustreamu má slúžiť na prepravu vodíka pre cieľové trhy. "Ide o projekt, ktorý je absolútne nevyhnutný pre rozvoj vodíkovej ekonomiky v strednej a východnej Európe. Zároveň ide o najväčší IPCEI svojho druhu v strednej a východnej Európe, čo podčiarkuje strategický význam slovenskej prepravnej siete," povedal generálny riaditeľ eustreamu Rastislav Ňukovič.



Projekt je súčasťou veľkej európskej iniciatívy Hy2Infra, ktorá zahŕňa celkovo 33 projektov od 32 spoločností zo siedmich členských štátov EÚ - Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko. Európska komisia v rámci priznania statusu IPCEI odobrila pre tieto projekty možnosť štátnej pomoci v celkovej výške 6,9 miliardy eur.