Eustream: Ruský plyn by do Európy mohla dovážať cez Ukrajinu 3. strana

Bratislava 26. januára (TASR) - Pokiaľ Ukrajina nepodpíše s Ruskom nový kontrakt na prepravu zemného plynu do Európy, tak ako to vo štvrtok (25. 1.) avizovala tlačová kancelária ukrajinského predsedu vlády Denysa Šmyhaľa pre agentúru Bloomberg News, mohlo by tento plyn dovážať napríklad konzorcium európskych odberateľov. To by plyn preberalo na rusko-ukrajinskej hranici a následne si objednalo prepravu u tamojšieho prevádzkovateľa siete. TASR o tom v piatok informoval prepravca plynu eustream.



"Myslíme si, že pokračovanie tranzitu má logiku z pohľadu zachovania pozitívnej bilancie dostupnosti plynu v regióne. Preto ide o tému, ktorá podľa nášho názoru ešte bude predmetom budúcich rokovaní," uviedol tlačový odbor eustreamu. Podľa spoločnosti ide o jedno z diskutovaných riešení, pričom aj ukrajinskí predstavitelia verejne komentovali, že majú záujem byť spoľahlivým partnerom.



Slovensko by však ani v prípade zastavenia dodávok nemalo byť od zemného plynu odstrihnuté. Pôvodne jednosmerný prepravný systém prepravy plynu z Ruska sa postupne zmenil na plne flexibilnú sieť, ktorá umožňuje obojsmernú prepravu plynu so všetkými okolitými krajinami. Eustream dodal, že vďaka tomu môžu dodávatelia plynu činne diverzifikovať portfóliá v prospech zákazníkov. Najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel, má pokrytých z alternatívnych zdrojov približne 70 % dodávok.