Eustream vylučuje úvahy o ohrození tranzitu plynu cez Slovensko

Bratislava/Kyjev 8. novembra (TASR) - Slovenský prepravca zemného plynu Eustream vylučuje akékoľvek úvahy o ohrození bezpečnosti dodávok pre Slovensko alebo tranzitu do Európy. Reaguje tak na vyhlásenia ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz, ktorá zvažuje, že prestane nakupovať plyn prostredníctvom Slovenska. Dôvodom majú byť podľa Naftogazu pochybné exekúcie voči tejto spoločnosti.



Naftogaz prehral ešte v roku 2012 arbitrážny spor s talianskou firmou IUGAS. Jej pohľadávka bola následne prevedená na dva rôzne zahraničné subjekty. Naftogaz bol podľa stanoviska pre médiá ochotný pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, nemohol to však urobiť, pretože bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. O určenie legitímneho nároku na tento dlh sa doteraz vedú súdne spory. Následne sa na Slovensku začal exekvovať plyn patriaci ukrajinskej firme.



Súd na Slovensku pritom podľa Naftogazu schvaľuje postup exekútora, ktorého výsledkom je okrádanie ukrajinskej spoločnosti a napriek exekúciám neklesajúci dlh. Ak to takto bude pokračovať ďalej, Naftogaz zvažuje, že nepredĺži aktuálne zmluvy platné do 31. decembra 2019 a prestane nakupovať plyn prostredníctvom Slovenska, konštatovala firma v piatkovom stanovisku. SR tak môže podľa nej prísť o 60 miliónov eur ročne.



"Vyjadrenie Naftogazu sa týka bilaterálneho obchodného sporu medzi Naftogazom a jeho obchodným partnerom. Eustream nebol ani nie je účastníkom tohto sporu (ani súvisiaceho exekučného konania) a neprináleží nám sa k nemu bližšie vyjadrovať," reagoval hovorca slovenského prepravcu plynu Pavol Kubík. "Akákoľvek poskytnutá súčinnosť v exekučnom konaní zo strany Eustreamu vyplýva výlučne z našich zákonných povinností a týka sa iba plynu vo vlastníctve Naftogazu v smere exportu na Ukrajinu," dodal.