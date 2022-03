Eustream:Dodávky ruského plynu nie je momentálne možné účinne nahradiť

Bratislava 8. marca (TASR) - Dodávky ruského plynu nie je momentálne možné účinne nahradiť. Upozornil na slovenský prepravca plynu eustream, a. s., v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Pavol Kubík. Reagoval tak na úvahy o možnom zastavení dodávok plynu z Ruska do Európy.



"V prvom rade vyjadrujeme hlbokú podporu Ukrajine. Spolu s našimi kolegami v UA TSO (ukrajinský operátor) zabezpečujeme naďalej kontinuálnu prevádzku plynovodu," uviedla spoločnosť eustream.



Európske sankcie vníma spoločnosť ako nevyhnutný a účinný nástroj na to, aby došlo k čo najrýchlejšiemu zastaveniu útokov na Ukrajinu. Spomedzi ďalších opatrení, ktoré môže EÚ voči Rusku uplatniť, však nepovažuje eustream zastavenie dovozu plynu za vhodné, a to vzhľadom na mimoriadne negatívne očakávané dosahy na EÚ, ako aj v SR.



"Podľa nášho názoru nie je momentálne možné účinne nahradiť dodávky ruského plynu a ich zastavením by EÚ poškodila viac seba než Rusko. Zásobovanie by jednoznačne bolo krátené, a to s rôznymi regionálnymi následkami," vysvetlila spoločnosť.



Rusko podľa prepravcu plynu dodáva do Európy (vrátane Veľkej Británie a Turecka) približne 420 miliónov kubických metrov (m3) za deň, čo zodpovedá momentálne približne 21 % dennej európskej spotreby (historicky okolo 30 %).



Ostatné zdroje (Nórsko, Azerbajdžan a severná Afrika) dodávajú podľa Eustreamu plyn blízko svojho celkového potenciálu. Jedinou flexibilnou alternatívou je skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré však nedokáže výpadok Ruska vykompenzovať na strane ponuky ani kapacity regazifikačných terminálov. "Oproti dnešku odhadujeme, že do Európy je možné dodať maximálne 145 miliónov m3 plynu za deň navyše," priblížil Eustream.



Odstavenie dovozu ruského plynu by podľa spoločnosti zjavne zapríčinilo nedostatky plynu v Európe, nutné významné obmedzovania spotreby a nevídanú cenovú úroveň ako zemného plynu, tak elektrickej energie. Tá je (s výnimkou severských krajín a Poľska) určovaná cenou zemného plynu. "Malo by to za následok nepredvídateľné ekonomické škody siahajúce s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko nad rámec čistých platieb za zemný plyn, ktoré by stratilo Rusko," podčiarkla spoločnosť eustream.



Navyše, takýto nedostatok plynu bude mať podľa prepravcu regionálne výrazne rozličný dosah, ktorý by sa nemal podceniť. Pokým krajiny v západnej Európe majú diverzifikovanejšie dodávky, krajiny východnej Európy majú vysokú mieru závislosti od ruského plynu. "Fyzicky je u nás dokonca 100 % prepraveného plynu z Ruska, a to či už z ČR – Nordstream - alebo z Ukrajiny, pričom plyn z ostatných zdrojov je dodávaný na báze zápočtov a swapov," upozornila spoločnosť.



"Je dôležité si uvedomiť, že v prípade odstavenia ruského plynu nebude hlavným problémom nedostatok prepravnej kapacity smerom do SR, ktorá je pripravená, ale nedostatok komodity u nás, aj v našom okolí. Ak by k tomu došlo, museli by sme očakávať, že 'náhradný' plyn k nám fyzicky bude prúdiť z LNG terminálov krajín s prístupom k moru (Veľká Británia, Benelux, Chorvátsko, Poľsko)," upozornil slovenský prepravca plynu.



"Lenže tieto krajiny budú mať nedostatok plynu doma. V súčasnosti však neexistuje žiadny garančný mechanizmus solidárneho krátenia spotreby, ktorý by zaručil, že sa 'náhradný' plyn nespotrebuje primárne v krajinách, ktoré majú LNG terminály (napríklad Benelux, Veľká Británia, Poľsko), alebo u ich priamych susedov (Nemecko) a že doputuje až do nášho regiónu," dodal eustream.