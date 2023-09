Eustreamu výrazne klesla preprava ruského plynu

Nový Smokovec 29. septembra (TASR) - Pološtátny prepravca plynu eustream sa v súčasnosti borí s výrazným prepadom prepravy plynu, ktorý je jeho hlavným zdrojom príjmu. Namiesto štandardných približne 60 miliárd metrov kubických (m3) v tomto roku spoločnosť do konca augusta prepravila iba desať miliárd m3 a do konca roka sa preprava zemného plynu zvýši pravdepodobne na 17 až 18 miliárd m3. Na výročnej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič.



Riešenia vidí eustream vo využívaní nových zdrojov zemného plynu a v dlhodobom horizonte aj v preprave vodíka. "Analyzujeme importný potenciál, spotrebu všetkých okolitých krajín tam, kde pôvodne bol dovážaný ruský plyn, alebo ešte stále je, ale len čiastočne a snažíme sa nájsť potenciálny zdroj pre tieto krajiny a naše miesto v tom, čo by mohlo ísť cez Slovensko, cez našu prepravnú sústavu," uviedol Ňukovič. Zároveň pripomenul, že Slovensko má vďaka investíciám z posledných rokov veľmi dobre vybudovanú prepravnú sieť na zemný plyn so všetkými susednými krajinami. Jednou z možností pre eustream je preprava plynu pôvodom z Azerbajdžanu.



Ňukovič zdôraznil, že z celoeurópskeho pohľadu nie je vzhľadom na kapacity a zásoby plynu bezpečnosť dodávok ohrozená, i keď dodávky ruského plynu klesli z maxím okolo 200 miliárd m3 na vlaňajších 84 miliárd. V tomto roku pokles pokračoval na aktuálnych 28 miliárd a do konca roka by sa dovoz ruského plynu mal dostať na 34 až 35 miliárd m3. "Pre túto ďalšiu zimu sa už nemusíme obávať o to, že by nebol dostatok komodity, už treba len riešiť cenu," upozornil. Jedným z cenových rizík je možný rast dopytu v Ázii, ktorá by s Európou súperila o dodávky skvapalneného plynu LNG, čo by viedlo k nárastu cien.



Eustream sa už pripravuje aj na prípadnú prepravu vodíka. Ten by sa mohol potrubím prepravovať z Ukrajiny alebo aj z Talianska cez Slovensko a Česko do Nemecka. V prvom kroku chce spoločnosť prepravovať vodík zmiešaný so zemným plynom a neskôr by mohla vyčleniť na prepravu vodíka jednu z rúr plynovodu.