Evergrande a Kaisa nesplatili dlhy, Fitch im zhoršila rating na RD

Hongkong 9. decembra (TASR) - Dve veľké čínske realitné firmy nesplatili dlhy v hodnote 1,6 miliardy USD (1,42 miliardy eur) zahraničným veriteľom. Oznámila to vo štvrtok agentúra Fitch Ratings. To poukazuje na "šírenie nákazy" v zadlženom sektore nehnuteľností v ázijskej krajine.



Realitný gigant Evergrande je najväčšou firmou, ktorá zápasí s dlhovou krízy a niekoľko mesiacov sa snaží získať kapitál na uhradenie záväzkov vo výške 300 miliárd USD.



Fitch vo štvrtok potvrdila, že spoločnosť po prvý raz nesplatila dlhopisy v hodnote viac ako 1,2 miliardy USD, preto jej zhoršila rating na RD (Restricted default, RD), čo znamená čiastočnú platobnú neschopnosť.



Fitch zároveň informovala, že aj čínska realitná spoločnosť Kaisa Group Holdings nesplatila dlhopisy v hodnote 400 miliónov USD a tiež jej zhoršila rating v cudzej mene na RD z C.



"Nezaplatenie je v súlade s ratingom Restricted default (RD), čo znamená čiastočnú platobnú neschopnosť," uviedla Fitch vo vyhlásení.



Evergrande, druhá najväčšia developerská spoločnosť v Číne, ktorej kríza likvidity otriasla úverovými trhmi v krajine, nezaplatila úroky z dolárových dlhopisov, ktorých doba odkladu vypršala 6. decembra.



Tento vývoj znamená začiatok konca rozľahlého realitného impéria, ktoré pred 25 rokmi založil Chuej Kcha Jen. Rozpútala sa tak zdĺhavá bitka o to, kto dostane zaplatené z toho, čo zostalo. Problémy Evergrande predstavujú tiež doteraz najväčšiu výzvu pre čínsku vládu a jej snahu zabrániť dlhovej kríze v sektore nehnuteľností.



Spoločnosť Evergrande v júni priznala dlhy za viac ako 300 miliárd USD. V krátkom hlásení z 3. decembra uviedla, že plánuje "aktívne spolupracovať" so zahraničnými veriteľmi na pláne reštrukturalizácie. Podľa nemenovaných zdrojov plánuje pritom zahrnúť do reštrukturalizácie všetky svoje offshore verejné dlhopisy a súkromné dlhové záväzky.



(1 EUR = 1,1299 USD)