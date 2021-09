Evergrande dosiahol dohodu o zaplatení úrokov z dlhopisu

Peking 22. septembra (TASR) - Čínsky developerský gigant Evergrande v stredu oznámil, že dosiahol s držiteľmi jedného zo svojich dlhov dohodu, ktorá mu umožní splatiť úroky načas, 23. septembra.



Finančné trhy znepokojujú obavy z možného kolapsu druhej najväčšej developerskej skupiny v Číne, ktorý by mohol potenciálne vykoľajiť tamojšiu ekonomiku.



Hengda Real Estate Group, divízia Evergrande, vo vyhlásení pre burzu v Šen-čene v stredu uviedla, že sa dohodla na pláne uhradenia úrokov z dlhopisu splatného v roku 2025 vo štvrtok 23. septembra. A dodala, že investori „ktorí kúpili a vlastnili dlhopisy pred 22. septembrom 2021, majú nárok na zaplatenie úrokov“.



Detaily platieb úrokov nezverejnila, uviedla iba, že dlhopis „už bol vyriešený na súkromných rokovaniach“. Podľa spoločnosti Refinitiv by mala výška platby dosiahnuť 232 miliónov jüanov (30,55 milióna eur).



Splatenie úrokov pomôže upokojiť nervózne trhy, ale na to, aby sa na ne vrátila dôvera, budú potrebné plány reštrukturalizácie Evergrande, upozornili analytici.



Kríza Evergrande dokonca vyvolala vzácne protesty v Číne zo strany investorov a dodávateľov, ktorí požadovali svoje peniaze. Skupina sa snaží zabrániť kolapsu a najala si expertov vrátane spoločnosti Houlihan Lokey, ktorá poskytovala poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie aj banke Lehman Brothers.



Agentúra Bloomberg minulý týždeň informovala, že štátne regulačné úrady vyslali tím finančných poradcov na posúdenie situácie v Evergrande.



Abdul Abiad, riaditeľ divízie makroekonomického výskumu v Ázijskej rozvojovej banke, zase novinárom na virtuálnom brífingu povedal, že „kapitálové nárazníky čínskeho bankového systému sú dostatočne silné na to, aby absorbovali šok aj v prípade kolapsu spoločnosti veľkosti Evergrande, keby k nemu došlo“.



(1 EUR = 7,5945 CNY)