Evergrande Group zverejnila odložené výsledky za roky 2021 a 2022

Hongkong 17. júla (TASR) - Čínsky realitný gigant Evergrande Group v pondelok zverejnil dlho odkladané výsledky za finančné roky 2021 a 2022, pričom zaznamenal značné straty a veľký pokles príjmov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Najzadlženejší developer na svete vykázal za rok 2021 čistú stratu 476 miliárd juanov (59,16 miliardy eur) a za rok a 2022 stratu 105,9 miliardy CNY po čistom zisku 8,1 miliardy CNY v roku 2020.



Čínsky sektor nehnuteľností mal v uplynulých rokoch problémy s nesplácaním dlhov zo strany developerov, ktorí mali obmedzenú hotovosť, pričom stredobodom krízy bola spoločnosť Evergrande, ktorá sa v polovici roka 2021 dostal do dlhovej krízy.



Evergrande, kedysi najväčšia realitná spoločnosť v Číne, má od roku 2021 problémy s uhrádzaním svojich záväzkov. Obchodovanie s akciami spoločnosti kótovanými na burze v Hongkongu je od marca 2022 pozastavené. Spoločnosť Evergrande v tom istom mesiaci zároveň uviedla, že nebude schopná zverejniť svoje výsledky za rok 2021 v časovom rámci podľa pravidiel hongkonskej burzy. Z meškania obvinila "veľký počet dodatočných auditov" a pandémiu ochorenia COVID-19.



Neauditované výsledky za prvý polrok 2022, tiež zverejnené v pondelok, ukázali, že celkové záväzky skupiny vzrástli do júna 2022 na 2,47 bilióna CNY, čo je znakom toho, že Evergrande sa stále snaží vyplatiť dlžníkov napriek tomu, že predala niekoľko dcérskych spoločností.



Evergrande tento rok oznámila dlho očakávaný návrh na reštrukturalizáciu, ktorý veriteľom ponúka možnosť zameniť svoj dlh za nové zmenky vydané spoločnosťou a akcie v dvoch dcérskych spoločnostiach Evergrande Property Services Group a Evergrande New Energy Vehicle Group.



V čínskom sektore nehnuteľností vládne aj naďalej chaos, pričom veľkí developeri vrátane Evergrande nedokážu dokončiť projekty bývania, čo vyvolalo protesty a bojkot zo strany kupcov.



Spoločnosť sa stala stelesnením širšej krízy v čínskom sektore nehnuteľností, ktorý predstavuje približne štvrtinu hrubého domáceho produktu krajiny.



Vláda v Pekingu zaviedla v roku 2020 prísnejšie úverové limity, čo spôsobilo najmä menším firmám problémy so získavaním hotovosti a splácaním úverov.



Vlani v novembri čínsky bankový regulátor a centrálna banka predstavili nové opatrenia na podporu "stabilného a zdravého rozvoja" realitného sektora. Zahŕňajú úverovú podporu pre zadlžených developerov, finančnú podporu na zabezpečenie dokončenia projektov a pomoc pri úveroch s odloženou splátkou pre kupcov bytov.



(1 EUR = 8,0457 CNY)