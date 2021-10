Evergrande opäť nezaplatila úroky, rastú obavy z rozšírenia problémov

Peking 12. októbra (TASR) - Čínsky developerský koncern Evergrande opäť nezaplatil úroky z dlhopisov, už tretíkrát za tri týždne. To ešte zvýšilo obavy na trhoch, že obrovské finančné problémy realitného koncernu sa rozšíria aj na ďalšie developerské firmy.



Niektorí držitelia dlhopisov uviedli, že nedostali zaplatené úroky v hodnote 148 miliónov USD (127,87 milióna eur) z dlhopisov Evergrande splatných v apríli 2022, apríli 2023 a apríli 2024. Zaplatené mali byť do utorka 6.00 h SELČ. Je to tretíkrát, čo spoločnosť mešká s platbou po dvoch nezrealizovaných platbách v septembri. Takýto vývoj zvyšuje riziko, že investori zaznamenajú obrovské straty po tom, ako sa Evergrande skončí 30-dňová ochranná lehota. Celkové dlhy spoločnosti totiž dosahujú viac než 300 miliárd USD.



Navyše, problémy Evergrande zhoršujú situáciu ďalších firiem. "Ak sa problémy s likviditou výrazne nezlepšia, budeme svedkami ďalších defaultov," uviedla maklérska firma CGS-CIMB. Na budúci rok budú musieť čínske developérske firmy splatiť dlhopisy v celkovej hodnote 101,2 miliardy USD, informovala spoločnosť Refinitiv.



V tejto súvislosti CGS-CIMB upozornila, že developéri s nižším úverovým ratingom majú v súčasnosti problémy s refinancovaním. Patria k nim firmy Modern Land a Sinic Holdings, ktoré sa usilujú termíny splatnosti svojich záväzkov posunúť na neskôr. Firma Modern Land v pondelok (11. 10.) požiadala vlastníkov dlhopisov o odklad splatnosti z konca októbra na koniec januára. Spoločnosť Sinic zasa vyhlásila, že už na budúci týždeň jej hrozí default.



(1 EUR = 1,1574 USD)