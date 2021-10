Evergrande zaplatila úroky a obnovila práce na niektorých projektoch

Peking 24. októbra (TASR) - Čínska developerská skupina Evergrande Group v nedeľu oznámila, že obnovila práce na viac ako 10 projektoch v Šen-čene, Tung-kuane a ďalších mestách. Toto vyhlásenie prichádza po správe, že sa jej podarilo odvrátiť bankrot, keď na poslednú chvíľu splatila úroky z dlhopisov.



Evergrande, ktorá má záväzky vo výške približne 300 miliárd USD (257,95 miliardy eur), uviedla v príspevku na svojom účte Wechat, že niektoré projekty vstúpili do fázy dekorácie interiéru, zatiaľ čo výstavbu iných budov nedávno dokončila. Správa obsahovala aj niekoľko fotografií stavebných robotníkov na rôznych projektoch s pečiatkou s časom a dátumom.



Spoločnosť v sobotu (23. 10.) pred vypršaním termínu zaplatila 83,5 milióna USD na úrokoch z dlhopisu. Získala tak čas na hľadanie východiska z dlhovej krízy, ktorá by mohla otriasť druhou najväčšou ekonomikou sveta.



Peniaze mali byť v skutočnosti zaplatené 23. septembra s možnosťou odkladu o 30 dní. Ak by sa Evergrande nepodarilo získať peniaze včas, nasledovalo by formálne vyhlásenie platobnej neschopnosti.



Evergrande je považovaná za najzadlženejšiu realitnú spoločnosť v Číne. Naliehavo potrebuje získať peniaze na ďalšie splátky úrokov z dlhopisov v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Skupina je taká veľká, že niektorí odborníci sa obávajú rizika šírenia "nákazy" v čínskej ekonomika aj mimo nej.



Ťažkosti Evergrande sa už odrazili na čínskom sektore nehnuteľností v hodnote 5 biliónov USD, ktorý sa podľa niektorých metrík podieľa štvrtinou na výkone ekonomiky, s radom oznámení o nesplácaní záväzkov, znížení ratingu a na poklese podnikových dlhopisov.



Dlhovú krízu Evergrande sledujú aj globálne finančné trhy, ktoré sa obávajú širšej nákazy.



Evergrande piatok (22. 10.) tiež oznámila, že plánuje v budúcnosti uprednostniť podnikanie v oblasti elektrických vozidiel pred nehnuteľnosťami.