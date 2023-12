Everton podal odvolanie proti odpočítaniu 10 bodov v Premier League

Liverpool 1. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton v piatok podal odvolanie proti odpočítaniu 10 bodov za porušenie pravidiel finančnej udržateľnosti. "Toffees" reagovali nahnevane po tom, čo inkasovali najprísnejšiu sankciu v histórii Premier League za porušenie limitov stratovosti v sezóne 2021/22.



"Podali sme predsedovi súdnej komisie Premier League odvolanie proti rozhodnutiu o odpočítaní desiatich bodov. Boli sme ohromení rozhodnutím, takže kto vie, čo bude nasledovať. Podľa informácií to nie je iba o nás, možno sa časom pozrú aj na iných. Musíme počkať a uvidíme," citovala agentúra AFP z vyhlásenia Evertonu.



Everton vyšetrovala od marca nezávislá komisia pre údajné porušenie pravidiel o ziskovosti a udržateľnosti. Kluby Premier League môžu v priebehu troch rokov vykázať stratu maximálne 105 miliónov libier, no klub sa ocitol v mínuse 124,5 milióna.



Klubu z Goodison Parku patrí so štyrmi bodmi v tabuľke predposledné 19. miesto o skóre pred Burnley.