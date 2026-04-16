Eviden sa zmenil na Atos
Pomôže firmám s umelou inteligenciou.
Autor OTS
Spoločnosť Eviden Slovakia s.r.o. na Slovensku pôsobí pod novým obchodným menom Atos Slovakia s.r.o. Ostatné identifikačné údaje spoločnosti, ako i telefonické kontakty zostávajú nezmenené.
„Mení sa názov, pod ktorým na Slovensku pôsobíme, nie však naše odhodlanie naďalej poskytovať našim partnerom a zákazníkom kvalitné služby naprieč ich celou digitálnou transformáciou. Pod novým menom im pomôžeme vstúpiť do novej éry, v ktorej umelá inteligencia mení spôsob využívania služieb i práce ako takej. Atos je na ňu pripravený,“ hovorí Martin Sůra, generálny riaditeľ spoločnosti Atos Slovakia s.r.o.
Atos už pod novým obchodným menom prichádza so strategickou iniciatívou, zameranou na bezpečné a riadené nasadzovanie agentickej umelej inteligencie v podnikových prostrediach. Kľúčovým princípom je pritom suverenita – organizácie si zachovávajú plnú kontrolu nad svojimi dátami, modelmi a prostrediami. Atos má ponúkané riešenia otestované aj na svojich interných procesoch.
Atos naďalej poskytuje aj služby v oblasti digitálnych služieb, pokročilého počítania a bezpečnosti.
Spoločnosť pôsobila na Slovensku pod obchodným menom Eviden Slovakia od júla 2023. K zmene došlo v rámci internej reorganizácie v rámci skupiny Atos.
