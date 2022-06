Evonik Fermas stavia v S. Ľupči nový závod na výrobu biosurfaktantov

Slovenská Ľupča 29. júna (TASR) – Nemecký chemický koncern Evonik buduje v Slovenskej Ľupči nový závod, ktorý je zastrešený investíciou vo výške trojcifernej miliónovej sumy. Zástupcovia spoločnosti vrátane nemeckej veľvyslankyne na Slovensku Barbary Wolf v stredu poklepali základný kameň najväčšieho priemyselného zariadenia na výrobu biosurfaktantov na svete, šetrných k životnému prostrediu. Penivé látky sú základom receptúr väčšiny čistiacich a hygienických prostriedkov, dnes sa však vyrábajú prevažne z fosílnych zdrojov, najmä ropy.



Ako odznelo, vďaka našim odborníkom a schopnosti sústrediť vývoj, testovanie a veľkovýrobu na jednom mieste, sa slovenská pobočka vypracovala na strategické centrum koncernu Evonik pre biotechnológie, preto prišla investícia na Slovensko.



"Som hrdý na to, že naša prevádzka bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dodávaní udržateľnejších čistiacich a hygienických prostriedkov do celého sveta. Je to významný krok smerom k udržateľnej budúcnosti. Investícia je prospešná aj pre región. Prilákali sme špičkových odborníkov, ktorí stoja za obrovským úspechom nášho biotechnologického výskumu," reagoval generálny riaditeľ firmy Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči Miroslav Havlík, ktorá vznikla v roku 1992. "Podarilo sa nám vyriešiť to, čo ešte nedokáže nikto z konkurentov, a to vyrobiť vo veľkom penivé látky na prírodnej báze bez toho, aby nám celý systém neupchala pena," dodal.



Povrchovo aktívne látky - surfaktanty sú základnými zložkami čistiacich prostriedkov a produktov osobnej starostlivosti. Keďže mnohé z nich sa v súčasnosti vyrábajú z fosílnych surovín, nie sú plne odbúrateľné a predstavujú riziko pre vodné ekosystémy. Ramnolipidy, ktoré bude Evonik vyrábať v novom závode, majú biologický pôvod a sú stopercentne odbúrateľné. Vznikajú fermentačným procesom s použitím kukuričného cukru.



Podľa Havlíka ich biotechnologické centrum sa radí medzi svetovú špičku, čo prináša pracovné vyhliadky pre biotechnológov, laborantov, inžinierov a ďalšie profesie. Nový závod, ktorý by mal byť o rok realitou, vytvorí desiatky pracovných miest a znamená perspektívu a istotu aj pre existujúcich 250 zamestnancov.



Evonik je jedným zo svetových lídrov v oblasti výroby špeciálnych chemikálií. Spoločnosť je aktívna vo viac ako sto krajinách po celom svete. V roku 2021 vygenerovala tržby vo výške 15 miliárd eur a prevádzkový zisk cez 2,3 miliardy eur.



Divízia, do ktorej patrí Evonik Fermas Slovenská Ľupča, sa zameriava na zdravie a kvalitu života. Vyvíja riešenia pre aktívne farmaceutické zložky, zdravotnícke pomôcky, výživu pre ľudí a zvieratá, osobnú starostlivosť, kozmetiku a čistenie domácností.