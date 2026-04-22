Evonik investuje 80 miliónov eur do svojho závodu v Slovenskej Ľupči
Táto investícia je druhým významným finančným záväzkom v spoločnosti Fermas za posledné roky, po výstavbe priekopníckeho závodu spoločnosti Evonik na výrobu ramnolipidov, ktorá sa začala v roku 2022.
Autor TASR
Slovenská Ľupča 22. apríla (TASR) - Spoločnosť Evonik investuje približne 80 miliónov eur do rozšírenia biotechnologických kapacít vo svojom závode Evonik Fermas v Slovenskej Ľupči. Investícia prinesie najmodernejšie technológie následného spracovania po fermentácii na podporu služieb zmluvnej výroby pre divíziu skupiny zameranú na účinné látky (drug substances). Rozšírením sa má vytvoriť v závode približne 50 nových pracovných miest.
„Keďže dopyt po komplexných farmaceutických zložkách neustále rastie, naše posilnené biotechnologické kapacity nám umožnia podporiť zákazníkov spoľahlivou, škálovateľnou a udržateľnou výrobou,“ uviedol riaditeľ obchodnej línie Health Care Guido Skudlarek.
Táto investícia je druhým významným finančným záväzkom v spoločnosti Fermas za posledné roky, po výstavbe priekopníckeho závodu spoločnosti Evonik na výrobu ramnolipidov, ktorá sa začala v roku 2022. Priemyselná biotechnológia v Slovenskej Ľupči sa stala jednou z hlavných predností spoločnosti Evonik a ponúka kariérne príležitosti pre biotechnológov, laboratórnych technikov, inžinierov a ďalších špecialistov. Závod naďalej rozširuje svoje kapacity na zvyšovanie objemu biofermentácie a následné spracovanie, čím si upevňuje pozíciu centra pre pokročilú biotechnologickú výrobu.
„Som hrdý na to, že náš závod v Slovenskej Ľupči pomáha popredným svetovým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti biologických vied riešiť niektoré z najnaliehavejších výziev súčasnosti,“ konštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Evonik Fermas Miroslav Havlík.
„Naša investícia nielenže podporuje udržateľnejšiu budúcnosť v oblasti globálneho zdravia a starostlivosti, ale posilňuje aj náš región,“ zdôraznil Havlík.
„Keďže dopyt po komplexných farmaceutických zložkách neustále rastie, naše posilnené biotechnologické kapacity nám umožnia podporiť zákazníkov spoľahlivou, škálovateľnou a udržateľnou výrobou,“ uviedol riaditeľ obchodnej línie Health Care Guido Skudlarek.
Táto investícia je druhým významným finančným záväzkom v spoločnosti Fermas za posledné roky, po výstavbe priekopníckeho závodu spoločnosti Evonik na výrobu ramnolipidov, ktorá sa začala v roku 2022. Priemyselná biotechnológia v Slovenskej Ľupči sa stala jednou z hlavných predností spoločnosti Evonik a ponúka kariérne príležitosti pre biotechnológov, laboratórnych technikov, inžinierov a ďalších špecialistov. Závod naďalej rozširuje svoje kapacity na zvyšovanie objemu biofermentácie a následné spracovanie, čím si upevňuje pozíciu centra pre pokročilú biotechnologickú výrobu.
„Som hrdý na to, že náš závod v Slovenskej Ľupči pomáha popredným svetovým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti biologických vied riešiť niektoré z najnaliehavejších výziev súčasnosti,“ konštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Evonik Fermas Miroslav Havlík.
„Naša investícia nielenže podporuje udržateľnejšiu budúcnosť v oblasti globálneho zdravia a starostlivosti, ale posilňuje aj náš región,“ zdôraznil Havlík.