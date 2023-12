Exact Systems Slovensko: Dianie v priemysle nás udržiava v strehu

Bratislava 19. decembra (OTS) - Na Slovensku má sídlo v Žiline a na našom trhu pôsobí už viac ako 16 rokov, pričom sa sústreďuje najmä, no nielen, na automobilový priemysel.Foto: Radovan MelešBez zveličovania môžem povedať, že veľkou témou sú stále „malé“ čipy. Ich nedostatok či nepravidelné dodávky spôsobujú problémy súčasnej výrobe ale hlavne v jej plánovaniu. A samozrejme kontinuitu v rámci dodávateľských reťazcov. Ruka v ruke s čipmi ide e-mobilita, ktorú nepovažujem za problém ale za výzvu – okrem priemyslu predovšetkým výzvu pre politiky, legislatívy, ktoré s nástupom elektromobility súvisia. Staráme sa o kvalitu komponentov, ktoré naši zákazníci potrebujú skontrolovať a nezáleží na tom, či sú napríklad súčasťou automobilov so spaľovacím motorom alebo na batérie. Kontrolujem to, čo klient práve potrebuje.Foto: Exact SystemsOponoval by som. Krízový manažment nemôže mať papierové základy. O to viac, ak do globálneho vývoja zasahujú významným spôsobom aj lokálne pohyby, udalosti, ktoré prídu doslova v okamihu. Mám na mysli povodne v Slovinsku. Tie brali so sebou, čo im stálo v ceste a neobišli ani automobilový sektor. Bola čiastočne pozastavená výroba v mladoboleslavskej Škodovke a v nadväznosti na to i nabúraný dodávateľský reťazec na Slovensku i v českej republike, nakoľko brzda vo výrobe stopla zákazky od dodávateľov. Podobný scenár s dopadom pre naše krajiny v rámci dodávateľského reťazca sa opakoval po požiari v podniku Novares Žebrák v Česku, ktorý najviac zasiahol výrobu v Toyota Kolín.Aby som však nehovoril len o nepríjemných situáciách, s ktorými sa musíme vysporiadať, spomeniem aj pozitívne udalosti a pochopiteľne aj príležitosti pre rozvoj nielen nášho biznisu - automobilku Volvo a megafabriku na batérie v Šuranoch. Bezpochyby, dianie nielen v priemysle nás udržiava neustále v strehu.Foto: Exact SystemsUrčite tou najvýznamnejšou je partnerstvo vo forme joint-venture so spoločnosťou Sneci.Ide o zatiaľ posledný „francúzsky“ prírastok dnes už 13-člennej rodiny Exact Systems . Vstupom na francúzsky trh sme tak posilnili svoju pozíciu v Európe a v automobilovom priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na kvalitu.Hrdí sme aj na certifikát na kontrolu kvality v zbrojárskom priemysle v súlade s požiadavkami AQAP 2110:2016, ktorý sme získali.Z môjho ohľadu, je otvorená komunikácia a výmena skúseností medzi obchodnými partnermi v tak zraniteľnom segmente, akým automobilový priemysel dnes určite je, kľúčová. Je nevyhnutné, aby sme v rámci vzťahov vedeli pomenovať nielen to, čo funguje, ale predovšetkým tú oblasť, kde máme slabiny, kde vynakladáme viac úsilia na hasenie problémov ako na stabilizáciu a rozvoj. Pre nás je takýmto priestorom určite Newmatec a CEE Automotive Supply Chain v Olomouci, najväčší „matchmaking“ v automotive sektore na Slovenku a v Česku.Môžem konštatovať, že máme „spoločné“ problémy, vyplývajúce z kríz rôzneho druhu, ktoré som spomínal. Rovnako tak spoločný záujem na tom, aby sme ich zvládli čo najlepšie. Popri tom všetkom nemôžeme zmeškať vlak nových trendov a inovácii. Máme za sebou aj Brno, čiže top strojársky veľtrh v strednej Európe. Tento rok sme sa zúčastnili aj konferencií z iného sektora - SlovakiaTech Fórum a Očakávaný vývoj leteckého a obranného priemyslu. Naša spoločnosť je totiž certifikovaná aj na kontrolu kvality aj v zbrojárskom priemysle v súlade s požiadavkami AQAP 2110:2016.Foto: Exact SystemsKeby to bolo tak úsmevné a jednoduché! Aj u nás platí, že dobrých ľudí nikdy nie je dosť. Pridám ešte, že vzdelaných a zodpovedných. Práce je dostatok, chýba práve kvalifikovaný personál. Na margo toho sme museli zmeniť prístup k výberu zamestnancov a doplniť vzdelanie pracovníkov z iných odvetví. U nás ich v rámci internej Školy kvality vzdelávame a vedieme k 100% zodpovednosti. Nie je to jednoduché, ale náš systém náboru, vzdelávania a manažovania ľudí nám to do značnej miery uľahčuje. Veľkým firmám poskytujeme kvalifikovaných zamestnancov, ktorí kontrolujú kvalitu výrobkov. Je prirodzené, že aj na trhu práce nastali pohyby dôsledkom konfliktu na Ukrajine. Momentálne je však ustálený, pričom príliv napríklad nových pracovníkov z Ukrajiny nie je taký radikálny ako na začiatku vojny. Nateraz evidujeme nedostatok mužov z Ukrajiny ako na Slovensku, tak i v Českej republike.Bez ohľadu na dianie v okolitých krajinách, disponujeme stabilne kvalifikovaným personálom, ktorý vieme dodať v krátkej dobe, čo nás robí v oblasti kontroly kvality spoľahlivým partnerom.