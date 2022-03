Exekutíva EÚ navrhla opatrenia na riešenie problémov s dodávkami plynu

Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila nápady na spoločné európske opatrenia na riešenie základných príčin problémov na trhu s plynom a na zaistenie bezpečnosti dodávok energií za rozumné ceny na budúcu zimu a na ďalšie roky. Informuje spravodajca TASR.



O návrhoch EK budú diskutovať šéfovia vlád a štátov EÚ na tohtotýždňovom samite v Bruseli (24. - 25. 3.).



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v tejto súvislosti uviedla, že po ruskej invázii na Ukrajinu globálne a európske trhy s energiou prechádzajú turbulentnými obdobiami. "Európa musí prijať rýchle opatrenia na zaistenie dodávok energie na budúcu zimu a na zmiernenie tlaku vysokých účtov za energiu na našich občanov a podniky," uviedla pred novinármi v Bruseli.



Komisia predložila legislatívny návrh, ktorým sa členským krajinám zavádza povinnosť do 1. novembra 2022 zabezpečiť minimálnu úroveň skladovania plynu na 80 % kapacity ich zásobníkov. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %. Prevádzkovatelia zásobníkov by mali nahlasovať úrovne plnenia vnútroštátnym orgánom a tie budú podávať správy na mesačnej báze eurokomisii.



S cieľom riešiť obavy z pretrvávajúcich vysokých cien energie EK prijala aj oznámenie, v ktorom sa uvádzajú možnosti zásahov na trhu na európskej a vnútroštátnej úrovni a posudzujú sa klady a zápory každej možnosti.



Partnerstvá EÚ s tretími krajinami na hromadný nákup plynu a vodíka môžu zlepšiť odolnosť EÚ a znížiť ceny energií, aj preto je EK pripravená vytvoriť pracovnú skupinu pre spoločné nákupy plynu na úrovni EÚ. Spoločný dopyt pracovnej skupine uľahčí prácu a posilní medzinárodné kontakty EÚ s dodávateľmi, čo pomôže zabezpečiť dovoz za dobré ceny ešte pred budúcou zimou.



Spoločný vyjednávací tím pod vedením eurokomisie by viedol rokovania s dodávateľmi plynu a pripravil by pôdu pre budúce partnerstvá v oblasti energetiky s kľúčovými dodávateľmi aj iných typov energie (okrem LNG a zemného plynu).



Komisia zdôraznila, že zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou. Nová povinná certifikácia pre všetkých prevádzkovateľov zásobníkov má zabrániť možným rizikám vyplývajúcim z vonkajších vplyvov na kritickú skladovaciu infraštruktúru. Znamená to, že necertifikovaní prevádzkovatelia sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi plynu v EÚ.



S cieľom podnietiť opätovné napĺňanie zásobníkov plynu v EÚ eurokomisia navrhuje zaviesť 100-percentnú zľavu z taríf za prepravu na základe kapacity na vstupných a výstupných bodoch zásobníkov.



Komisia rovnako pokračuje aj v krokoch na zmiernenie vplyvu vysokých cien elektriny na domácnosti a podniky. Členské štáty EÚ predložili niekoľko možností núdzových opatrení na obmedzenie vplyvu vysokých cien elektrickej energie, všetky z nich však prinášajú aj náklady a nevýhody, okrem toho situácia sa rôzni od jedného štátu k druhému, pokiaľ ide o energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia.



Preto pred samitom EÚ eurokomisia zostavila tabuľku s kladmi a zápormi rôznych prístupov. Po debate lídrov je pripravená pokračovať v ďalšej práci na tejto agende. Už v máji chce predložiť podrobný plán programu s názvom REPowerEU, posúdi možnosti optimalizácie dizajnu trhu s elektrickou energiou a je pripravená navrhnúť plán na úrovni EÚ na úsporu energie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)