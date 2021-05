Exekutíva EÚ prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí

Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia v utorok prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí s cieľom podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v Európskej únii.



Stanovuje sa v ňom krátkodobá aj dlhodobá vízia na podporu obnovy Európy po pandémii nového koronavírusu a na zabezpečenie primeraných verejných príjmov v nadchádzajúcich rokoch.



Cieľom je vytvoriť spravodlivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré môže podporiť udržateľný rast a dosiahnuť rast zamestnanosti v EÚ a zvýšiť otvorenú strategickú autonómiu kontinentu. V oznámení sa zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní skupiny G20/OECD o globálnej daňovej reforme.



Komisia spresnila, že do roku 2023 predloží nový rámec zdaňovania podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu. Vznikne jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmu právnických osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie práv na zdaňovanie medzi členské štáty, zníženie byrokracie a nákladov na dodržiavanie predpisov a znížia sa možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam.



V oznámení EK sa vymedzuje daňový program na nasledujúce dva roky s opatreniami, ktoré podporujú produktívne investície a podnikanie, lepšie chránia vnútroštátne príjmy a podporujú ekologickú a digitálnu transformáciu.



A do tretice EK prijala v utorok odporúčanie o domácom zaobchádzaní so stratami. Vyzvala členské štáty, aby podnikom umožnili prenos daňových strát aspoň do predchádzajúceho fiškálneho roka. Z toho budú mať prospech podniky, ktoré boli v rokoch pred pandémiou ziskové, čo im umožní kompenzovať straty z rokov 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020. Toto opatrenie bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky.



Utorňajšie oznámenie je súčasťou širšieho programu daňovej reformy EÚ na nadchádzajúce roky. Okrem reforiem dane z príjmov právnických osôb stanovených v tomto oznámení, eurokomisia čoskoro predloží aj opatrenia na zabezpečenie spravodlivého zdaňovania v digitálnom hospodárstve a navrhne digitálnu daň, ktorá bude slúžiť ako vlastný rozpočtový zdroj EÚ. Takisto predloží revíziu smernice o zdaňovaní energie a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) v kontexte Európskej zelenej dohody.