Exekutíva EÚ zverejnila podrobnosti európskeho zákona o čipoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 8. februára (TASR) - Európsky zákon o čipoch, ktorý v utorok predstavila Európska komisia (EK), zabezpečí, že Európska únia bude mať potrebné nástroje, zručnosti a technologické možnosti na to, aby sa stala lídrom v oblasti polovodičov a čipov nad rámec výskumu a technológie v oblasti dizajnu, výroby a balenia pokročilých čipov a aby zabezpečila dostatočné dodávky polovodičov a znížila svoju závislosť na externých dodávateľoch.Hlavnými prvkami európskeho zákona o čipoch sú iniciatíva Čipy pre Európu, nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok a koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a EK na monitorovanie ponuky polovodičov.Iniciatíva Čipy pre Európu (Chips for Europe) združí finančné zdroje z Únie, členských štátov a tretích krajín pridružených k existujúcim programom EÚ, ako aj zo súkromného sektora prostredníctvom rozšírenéhoTento podnik vznikne strategickým preorientovaním už existujúceho spoločného podniku pre kľúčové digitálne technológie.Komisia spresnila, že 11 miliárd eur bude k dispozícii na posilnenie existujúceho výskumu, vývoja a inovácií a tiež na nasadenie pokročilých polovodičových nástrojov, pilotných liniek na prototypy, testovanie a skúšanie nových zariadení pre inovatívne aplikácie v reálnom živote, ako aj na školenie personálu a hĺbkové poznávanie ekosystému a hodnotového reťazca polovodičov.Nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok má prilákať investície a zvýšiť výrobné kapacity, ktoré sú potrebné na rozvoj inovácií. Okrem toho "fond pre čipy" uľahčí prístup k financiám pre začínajúce podniky, čo im pomôže pri inováciách a priláka investorov. Tento rámec bude zahŕňať aj špecializovaný kapitálový investičný nástroj pre polovodiče v rámci programu InvestEU na podporu rozširujúcich sa firiem, ale aj malých a stredných podnikov s cieľom uľahčiť ich expanziu na trhu.Koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a eurokomisiou sa bude týkať monitorovania ponuky polovodičov, odhadu dopytu a predvídania nedostatkov. Bude zhromažďovať kľúčové informácie od podnikov s cieľom zmapovať hlavné slabiny a dôvody viaznutia dodávok. Tento mechanizmus zaistí spoločné hodnotenie krízy a koordináciu opatrení, ktoré treba prijať z nového súboru núdzových nástrojov.Eurokomisia popri prezentácii európskeho zákona o čipoch navrhla aj sprievodné odporúčanie členským štátom EÚ. Ide o nástroj, ktorý umožní okamžité spustenie koordinačného mechanizmu medzi členskými štátmi a eurokomisiou. To im už teraz umožní diskutovať a rozhodovať o včasných a primeraných opatreniach reakcie na krízu v oblasti dodávok polovodičov a čipov.spravodajca TASR Jaromír Novak