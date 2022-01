Exekútori budú argumentovať proti posunom exekučnej rovnováhy

Bratislava 9. januára (TASR) – Slovenská komora exekútorov (SKE) bude v roku 2022 opakovane vysvetľovať a argumentovať proti ďalšiemu posunu exekučnej rovnováhy v prospech dlžníkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.



"Dáta ukazujú, že počet exekúcií po zastavení starých nevymožiteľných prípadov rapídne klesol, preto považujeme za absolútne nevhodné a nespravodlivé voči daňovým poplatníkom ďalšie exekučné amnestie," spresnila s tým, že ďalšou prioritou SKE bude zaradenie ďalších činností do kompetencií súdnych exekútorov tak, ako je to bežné v iných krajinách Európskej únie.



Hovorí, že SKE zaznamenala v roku 2021 viacero zásahov štátu do exekučnej legislatívy. "Dôrazne sme odmietli úpravu exekučných zrážok, ktorá opäť posunula rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Nové vládne nariadenie bude totiž znamenať, že finančné prostriedky, ktoré veriteľom na základe rozhodnutí súdov patria, sa k nim buď nedostanú vôbec, alebo za neúmerne dlhé obdobie," podotkla.



Tvrdí, že zmeny postihnú viacero oblastí spoločnosti. "Veriteľov - občanov, vrátane sociálne najslabších skupín, ako aj právnické osoby a štát, čo znamená, že opäť sa raz poctiví občania budú skladať na dlhy tých, ktorí si svoje záväzky neplnia," dodala.



SKE podľa jej slov v roku 2021 pripomienkovala viaceré právne predpisy. "Viedla dlhodobé rokovania s viacerými ministerstvami, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou i ďalšími subjektmi, v súlade so svojím dlhodobým cieľom zvýšiť vymožiteľnosť práva na Slovensku," priblížila Kolesárová.