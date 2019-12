Exekútori FS vymohli v decembri priamo v teréne takmer 66.000 eur

Bratislava 30. decembra (TASR) - Daňoví exekútori Finančnej správy (FS) SR zexekvovali v decembri počas neohlásených návštev u 36 fyzických a 70 právnických osôb takmer 66.000 eur. Ide o peniaze odobraté na mieste v hotovosti napríklad priamo z registračných pokladníc, ale aj o úhrady vykonané dlžníkmi bezprostredne v nasledujúcich dňoch po návšteve exekútora. Ak sa občania či podnikatelia dostanú do situácie, v ktorej nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok, mali by okamžite komunikovať s daňovým úradom, upozornila v pondelok FS.



Finančná správa organizuje už niekoľko rokov okrem priebežných exekúcií v teréne aj pravidelné celoslovenské akcie, na ktorých sa zúčastňujú všetky daňové úrady okrem Úradu pre vybrané hospodárske subjekty. "Najviac nedoplatkov zexekvoval Daňový úrad Banská Bystrica, a to 19.574 eur. Najvyššiu sumu u jedného dlžníka, 11.573 eur, zexekvoval Daňový úrad Bratislava. V porovnaní s predchádzajúcou akciou odobrali o 16.948 eur viac," spresnila hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.



Podľa hovorkyne nesleduje FS pri takýchto terénnych akciách okamžitý fiškálny výnos, ale najmä preventívny efekt. "Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie má preukázateľný vplyv na platobnú morálku daňových dlžníkov, a to najmä z obavy zo samotnej návštevy daňového exekútora. Zo strany finančnej správy ide teda o opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilniť uvedomelosť daňových dlžníkov a riadne a včasné plnenie si daňových povinností," dodala Skokanová.



Tento nástroj FS využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že je svoje podlžnosti schopný bez problémov uhradiť. Vo väčšine prípadov podľa hovorkyne daňoví dlžníci dobrovoľne spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky. V takých prípadoch privolajú daňoví exekútori na spoluprácu aj políciu.