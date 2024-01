Exekútori FS vymohli vlani 321 mil. eur, medziročne o 15 mil. viac

Bratislava 23. januára (TASR) - Daňoví exekútori finančnej správy (FS) vymohli za minulý rok do štátneho rozpočtu vyše 321 miliónov eur. Bolo to o 15 miliónov eur viac ako za rok 2022, informovala v utorok hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková.



"Je to výsledok správne nastavenej stratégie vymáhania, ktorá reflektuje na aktuálne európske trendy manažmentu daňových dlhov, rýchle, efektívne a cielené využitie zákonných možností, kontinuálny vývoj analytických nástrojov a podporných IT aplikácií i vysoké nasadenie daňových exekútorov," priblížila hovorkyňa.



Z hľadiska efektivity je podľa nej najúčinnejším spôsobom daňovej exekúcie prikázanie pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb. Ďalšími možnosťami sú predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností, zrážky zo mzdy, zadržanie vodičského preukazu, prikázanie iných peňažných pohľadávok, odobratie peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju.



"V roku 2023 daňoví exekútori odobrali na prevádzkach 1474 daňových dlžníkov hotovosť vo výške 1,15 milióna eur. Dlžníci potom dodatočne uhradili ďalších 1,4 milióna eur," vyčíslila Adamčíková.



V prípade, že dlžníci s finančnou správou aktívne spolupracujú, exekútori podľa nej využívajú menej invazívne, tzv. mäkké úkony. Ide o osobnú komunikáciu, predvolanie dlžníka na daňový úrad alebo zriadenie záložného práva na zabezpečenie úhrady daňového nedoplatku. Naopak, ak daňové subjekty vykazujú známky podvodného konania, dochádza napríklad k zabezpečeniu majetku ešte pred vznikom samotného dlhu.



"Aj vlani daňoví exekútori spolu s kontrolórmi úspešne pokračovali v boji proti rizikovým daňovým subjektom, pričom vďaka rýchlym zabezpečovacím úkonom sa podarilo ochrániť a reálne zaistiť finančné prostriedky v celkovej výške 6,3 milióna eur," doplnila hovorkyňa.



Činnosť daňových exekútorov zahŕňa aj agendu súvisiacu s osobitnými konaniami, ako sú konkurzy, oddlženia fyzických osôb, reštrukturalizácie či dedičské konania. Významnú úlohu zohrávajú aj v rámci medzinárodného vymáhania a cezhraničnej spolupráce s inými finančnými správami členských krajín EÚ.