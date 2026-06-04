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EXEKÚTORI vymáhali peniaze: Dlžník uhradil viac ako 220.000 eur
Na bezpečné odvedenie hotovosti do banky na daňový exekučný účet poskytli košickým daňovým exekútorom súčinnosť aj ozbrojení príslušníci z Colného úradu Košice.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Aktívny a efektívny postup exekútorov z Daňového úradu (DÚ) Košice priniesol želaný efekt, keď dlžník uhradil viac ako 220.000 eur. V snahe predísť vyhlásenej dražbe svojej nehnuteľnosti sa dlžník rozhodol v plnom rozsahu vyrovnať svoj záväzok voči štátu. Informoval hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
DÚ Košice evidoval u daňového subjektu vysoký nedoplatok. Po vyčerpaní iných spôsobov daňovej exekúcie pristúpili exekútori k zabezpečeniu majetku a naplánovaniu dražby. Hrozba straty hodnotnej nehnuteľnosti prinútila dlžníka k okamžitej reakcii. Celá suma nedoplatku, z toho 150.000 eur v hotovosti, tak bola uhradená tesne pred termínom dražby. Dražba bola oficiálne zrušená a exekučné konanie úspešne ukončené.
„Práca exekútorov z Daňového úradu Košice opäť potvrdila efektivitu vymáhania v praxi. Vďaka ich nekompromisnému, no zákonnému postupu sa podarilo úspešne vymôcť dlžnú sumu do štátneho rozpočtu bez toho, aby muselo dôjsť k radikálnemu kroku v podobe núteného predaja majetku,“ uviedol Kováč.
Na bezpečné odvedenie hotovosti do banky na daňový exekučný účet poskytli košickým daňovým exekútorom súčinnosť aj ozbrojení príslušníci z Colného úradu Košice.
Ako ďalej informovala FS, daňový poriadok umožňuje správcovi dane využívať viacero zákonných nástrojov na vymáhanie nedoplatkov, od mediálne známych exekúcií v teréne priamo na prevádzkach dlžníkov či postihnutím peňažných prostriedkov z bankových účtov, až po najzávažnejší zásah do majetku dlžníka - predaj hnuteľných vecí a nehnuteľnosti formou dražby. Predaj majetku formou dražby je právne aj organizačne náročný proces, ktorý realizuje samotný daňový exekútor. Zákon zároveň poskytuje dlžníkovi jedinečnú možnosť dražbe zabrániť, a to úhradou celého nedoplatku najneskôr hodinu pred začiatkom dražby.
DÚ Košice evidoval u daňového subjektu vysoký nedoplatok. Po vyčerpaní iných spôsobov daňovej exekúcie pristúpili exekútori k zabezpečeniu majetku a naplánovaniu dražby. Hrozba straty hodnotnej nehnuteľnosti prinútila dlžníka k okamžitej reakcii. Celá suma nedoplatku, z toho 150.000 eur v hotovosti, tak bola uhradená tesne pred termínom dražby. Dražba bola oficiálne zrušená a exekučné konanie úspešne ukončené.
„Práca exekútorov z Daňového úradu Košice opäť potvrdila efektivitu vymáhania v praxi. Vďaka ich nekompromisnému, no zákonnému postupu sa podarilo úspešne vymôcť dlžnú sumu do štátneho rozpočtu bez toho, aby muselo dôjsť k radikálnemu kroku v podobe núteného predaja majetku,“ uviedol Kováč.
Na bezpečné odvedenie hotovosti do banky na daňový exekučný účet poskytli košickým daňovým exekútorom súčinnosť aj ozbrojení príslušníci z Colného úradu Košice.
Ako ďalej informovala FS, daňový poriadok umožňuje správcovi dane využívať viacero zákonných nástrojov na vymáhanie nedoplatkov, od mediálne známych exekúcií v teréne priamo na prevádzkach dlžníkov či postihnutím peňažných prostriedkov z bankových účtov, až po najzávažnejší zásah do majetku dlžníka - predaj hnuteľných vecí a nehnuteľnosti formou dražby. Predaj majetku formou dražby je právne aj organizačne náročný proces, ktorý realizuje samotný daňový exekútor. Zákon zároveň poskytuje dlžníkovi jedinečnú možnosť dražbe zabrániť, a to úhradou celého nedoplatku najneskôr hodinu pred začiatkom dražby.