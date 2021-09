Exekútori chcú od Krajniaka ospravedlnenie za výrok na sociálnej sieti

Bratislava 28. septembra (TASR) – Počas pondelkového rokovania tripartity minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) informoval na sociálnej sieti, že štát „dá exekútorom po prstoch". Napísal to v nadväznosti na to, že vláda chce upraviť sumu peňazí, ktorú môže exekútor strhnúť z príjmu ľudí.



Slovenská komora exekútorov (SKE) však považuje takéto vyjadrenie za neprijateľné a od ministra požaduje ospravedlnenie. Napísal to prezident SKE Miroslav Paller v otvorenom liste.



Podľa Pallera minister v pondelok prekročil hranicu toho, čo si ústavný činiteľ môže dovoliť voči súčasti štátnej moci, ktorou exekútori sú. „Urobili ste zo súdnych exekútorov zločincov, ktorí podľa vlastnej vôle berú ľuďom peniaze," skritizoval Paller.



Ako však vysvetlil, súdny exekútor je štátom poverenou osobou na vykonávanie rozhodnutí súdu. Je verejným činiteľom a rovnakou súčasťou spravodlivosti ako sudca, prokurátor či policajt.



„Viete si predstaviť, že by ste napísali vo svojom statuse, že 'dáme po prstoch policajtom'? Prečo si potom dovolíte tento postoj voči súdnym exekútorom?" pýta sa Paller Krajniaka. Takisto zdôraznil, že bez vymožiteľnosti práva by boli súdne rozhodnutia len zdrapom papiera a spravodlivosť by brali do rúk sami občania či priamo zločinecké skupiny.



Paller navyše vyzdvihol, že súdni exekútori nevymáhajú peniaze pre seba, ale pre veriteľa. „Práve veriteľ je ten, ktorý bude pripravovanou úpravou exekučných zrážok poškodený najviac, pretože v mnohých prípadoch klesne schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky na nulu," skonštatoval Paller. Aj veriteľ však podľa neho má právo dostať svoje peniaze späť.



V mnohých prípadoch pritom nejde o veľké korporácie, ale o sociálne veľmi slabé skupiny ľudí – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov domáhajúce sa náhrady škôd o či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze.



„Tieto skupiny ľudí sa vďaka avizovanému nariadeniu vlády dostanú k svojim peniazom neskôr, prípadne ich za dlžníkov v niektorých prípadoch bude musieť uhradiť štát. Dlh teda nezmizne, akurát sa naň poskladajú všetci občania Slovenskej republiky s výnimkou tých, ktorí tento dlh spôsobili," uzavrel Paller. Dodal, že takto sa k peniazom nebudú vedieť dostať ani mnohí podnikatelia a ani štát ako taký, keďže ten je na Slovensku najväčším veriteľom.