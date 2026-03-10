< sekcia Ekonomika
Eximbanka a NR SR podpísali memorandum o spolupráci
Ide o prvú formalizovanú spoluprácu banky s parlamentom a zároveň o pilotné memorandum, ktoré Eximbanka uzatvorila so slovenskou štátnou inštitúciou.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Vytvoriť rámec pre koordináciu aktivít na podporu hospodárskych záujmov Slovenska v zahraničí, najmä v kontexte zahraničných pracovných ciest a prezentácie slovenských firiem na zahraničných trhoch, je cieľom memoranda o spolupráci medzi Eximbankou a Národnou radou (NR) SR. Dokument v utorok podpísali generálny riaditeľ banky Rastislav Podhorec a predseda parlamentu Richard Raši, za účasti vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana.
Ako ďalej informovala riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Eximbanky Martina Vráblik Solčányiová, ide o prvú formalizovanú spoluprácu banky s parlamentom a zároveň o pilotné memorandum, ktoré Eximbanka uzatvorila so slovenskou štátnou inštitúciou.
„Vítame iniciatívu predsedu Národnej rady SR zapájať do zahraničných pracovných ciest aj podnikateľské delegácie. Pre slovenských exportérov je účasť v delegácii ústavného činiteľa veľkou príležitosťou - zvyšuje to dôveryhodnosť firiem a často im pomáha otvoriť dvere k novým partnerom na zahraničných trhoch. Eximbanka je pripravená byť súčasťou takýchto iniciatív a podporovať slovenské firmy pri presadzovaní sa v zahraničí,“ zhodnotil Podhorec.
Jednou z prvých takých príležitostí bola zahraničná pracovná cesta predsedu parlamentu Richarda Rašiho do Talianska v januári tohto roka. Jej súčasťou bola aj podnikateľská delegácia so zameraním na udržateľnú energetiku a stavebníctvo.
