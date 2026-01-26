Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Eximbanka a portugalská BPF podpísali memorandum o porozumení

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podpísanie memoranda o porozumení sa uskutočnilo počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Portugalsku.

Bratislava 26. januára (TASR) - Posilniť spoluprácu a vytvoriť nové exportné príležitosti je cieľom memoranda o porozumení, ktoré podpísali predstavitelia slovenskej Eximbanky a portugalskej Banco Portugues de Fomento (BPF). Ich strategické partnerstvo má za cieľ podporiť portugalské a slovenské spoločnosti na medzinárodných trhoch, informoval v pondelok Pavol Adamka z Eximbanky.

Podpísanie memoranda o porozumení sa uskutočnilo počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Portugalsku. Dokument reflektuje novú úlohu BPF, ktorá od januára 2026 prevzala funkciu portugalskej exportnej úverovej agentúry zodpovednej za riadenie exportného úverového poistenia.

Prostredníctvom tohto memoranda nám spolupráca s BPF umožní lepšie podporovať cezhraničné projekty, posilniť bilaterálne investičné toky a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu a užším hospodárskym väzbám medzi našimi krajinami,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Eximbanky Rastislav Podhorec.

Podpísanie tohto memoranda upevňuje budúce postavenie oboch inštitúcií ako exportných úverových agentúr a posilňuje záväzok k štruktúrovanej, dlhodobej spolupráci na podporu udržateľného hospodárskeho rastu a internacionalizácie portugalských a slovenských spoločností,“ doplnil riaditeľ obchodných a medzinárodných vzťahov BPF Luís Guimaraes.
.

