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Eximbanka a SACE posilnia podporu slovenských a talianskych exportérov
Významnou oblasťou je aj spolupráca pri obnove a hospodárskej revitalizácii Ukrajiny.
Autor TASR
Bratislava/Rím 21. júla (TASR) - Eximbanka a talianska exportná úverová agentúra SACE budú užšie spolupracovať pri podpore exportu, investícií a spoločných projektov slovenských a talianskych spoločností. Spoločnosti v utorok podpísali v Ríme memorandum o porozumení. Medzi prioritné oblasti patria aj energetické projekty vrátane jadrovej energetiky, ako aj projekty v oblasti obranného priemyslu, informovala Eximbanka.
„Memorandum so SACE chceme pretaviť do konkrétnych príležitostí pre slovenských exportérov - pri dodávkach na taliansky trh, pri zapájaní do medzinárodných projektov vedených talianskymi spoločnosťami aj pri pôsobení na tretích trhoch. Úlohou Eximbanky bude pomôcť slovenským podnikom zapojiť sa do takýchto projektov prostredníctvom vhodných finančných, záručných a poistných nástrojov,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Pozornosť sa zameria najmä na prepojené dodávateľské reťazce, v ktorých sa môžu firmy z oboch krajín uplatniť ako exportéri, dodávatelia, subdodávatelia, technologickí partneri alebo realizátori. Potenciál na spoluprácu existuje predovšetkým v automobilovom priemysle a mobilite, strojárstve a výrobe priemyselných zariadení, elektrotechnickom a elektronickom priemysle, kovovýrobe, moderných výrobných technológiách a súvisiacich službách.
Významnou oblasťou je aj spolupráca pri obnove a hospodárskej revitalizácii Ukrajiny. Obe inštitúcie chcú podporovať partnerstvá slovenských a talianskych podnikov najmä v infraštruktúre, stavebníctve, doprave, logistike, energetike, strojárstve, priemyselných technológiách a inžinierskych službách. Aktivity môžu zahŕňať vznik spoločných konzorcií, prepájanie hlavných dodávateľov so subdodávateľmi a výmenu informácií o pripravovaných tendroch a projektových zámeroch.
„Memorandum so SACE chceme pretaviť do konkrétnych príležitostí pre slovenských exportérov - pri dodávkach na taliansky trh, pri zapájaní do medzinárodných projektov vedených talianskymi spoločnosťami aj pri pôsobení na tretích trhoch. Úlohou Eximbanky bude pomôcť slovenským podnikom zapojiť sa do takýchto projektov prostredníctvom vhodných finančných, záručných a poistných nástrojov,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Pozornosť sa zameria najmä na prepojené dodávateľské reťazce, v ktorých sa môžu firmy z oboch krajín uplatniť ako exportéri, dodávatelia, subdodávatelia, technologickí partneri alebo realizátori. Potenciál na spoluprácu existuje predovšetkým v automobilovom priemysle a mobilite, strojárstve a výrobe priemyselných zariadení, elektrotechnickom a elektronickom priemysle, kovovýrobe, moderných výrobných technológiách a súvisiacich službách.
Významnou oblasťou je aj spolupráca pri obnove a hospodárskej revitalizácii Ukrajiny. Obe inštitúcie chcú podporovať partnerstvá slovenských a talianskych podnikov najmä v infraštruktúre, stavebníctve, doprave, logistike, energetike, strojárstve, priemyselných technológiách a inžinierskych službách. Aktivity môžu zahŕňať vznik spoločných konzorcií, prepájanie hlavných dodávateľov so subdodávateľmi a výmenu informácií o pripravovaných tendroch a projektových zámeroch.