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Eximbanka bude spolupracovať s NEXI, možno i v súvislosti s oceliarňou
Dohoda vytvára rámec pre výmenu informácií o zahraničných trhoch, identifikáciu obchodných príležitostí a koordináciu pri exportných a investičných projektoch.
Autor TASR
Tokio/Bratislava 18. novembra (TASR) - Jednou z perspektívnych oblastí spolupráce medzi slovenskou Eximbankou a japonskou exportno-úverovou agentúrou Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) je potenciálna podpora modernizácie a dekarbonizácie košickej oceliarne Nippon Steel Slovakia. Spoločné príležitosti vidia aj v jadrovej energetike a obnove Ukrajiny. V stredu o tom informovala Eximbanka s tým, že s NEXI podpísala dohodu.
„Spája nás záujem o projekty s vysokou pridanou hodnotou a ambícia vytvárať podmienky, aby sa slovenské firmy mohli vo väčšej miere podieľať na medzinárodných investíciách. Podpis dohody je prvým krokom a naším cieľom je posunúť spoluprácu na úroveň konkrétnych obchodných riešení,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.
Dohoda vytvára rámec pre výmenu informácií o zahraničných trhoch, identifikáciu obchodných príležitostí a koordináciu pri exportných a investičných projektoch. Obe inštitúcie zároveň začínajú rokovania o pokročilejších formách spolupráce vrátane zdieľania rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií.
„Spája nás záujem o projekty s vysokou pridanou hodnotou a ambícia vytvárať podmienky, aby sa slovenské firmy mohli vo väčšej miere podieľať na medzinárodných investíciách. Podpis dohody je prvým krokom a naším cieľom je posunúť spoluprácu na úroveň konkrétnych obchodných riešení,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.
Dohoda vytvára rámec pre výmenu informácií o zahraničných trhoch, identifikáciu obchodných príležitostí a koordináciu pri exportných a investičných projektoch. Obe inštitúcie zároveň začínajú rokovania o pokročilejších formách spolupráce vrátane zdieľania rizík prostredníctvom zaistenia spoločných transakcií.