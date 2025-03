Eximbanka: Bulharsko a Albánsko sa stali menej rizikovými

Bratislava 13. marca (TASR) - Bulharsko a Albánsko sa podľa OECD stali pre exportérov menej rizikovými. V rebríčku rizikovosti si obe krajiny polepšili o jednu úroveň. Členské krajiny Konsenzu OECD o novej klasifikácii týchto dvoch štátov rozhodli na januárovom zasadnutí. Vo štvrtok o tom informovala Martina Vráblik Solčányiová z Eximbanky.



"Klasifikácia rizikovosti krajín je dôležitým faktorom pri obchodných rozhodnutiach exportérov. S poklesom rizikovosti Bulharska a Albánska sa otvárajú nové príležitosti na expanziu slovenských firiem, ktoré môžu využiť výhodnejšie podmienky financovania a poistenia, pričom Eximbanka je pripravená poskytnúť im komplexnú podporu pri eliminácii rizík súvisiacich s ich prenikaním na tieto trhy," uviedol námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač.



Bulharsku v znížení rizikovosti pomohol blížiaci sa vstup do eurozóny a rast ekonomiky. Albánsko si polepšilo vďaka reformnému úsiliu, ktoré súvisí s potenciálnym vstupom krajiny do EÚ. Pre exportno-úverové agentúry tak tieto krajiny od 31. januára 2025 predstavujú nižšiu mieru rizika, priblížila Eximbanka.



V klasifikácii rizikovosti krajín sa Bulharsko presunulo z tretej do druhej kategórie. Pomohlo k tomu upokojenie politickej situácie v tejto krajine začiatkom roka a vytvorenie novej koaličnej vlády. Od januára Bulharsko vstúpilo do schengenského priestoru, od budúceho roka plánujú prijať euro. Podľa Eximbanky by tento krok znížil riziká pre investície súvisiace s výmennými kurzami a rovnako by sa zjednodušilo obchodovanie s jej ekonomickými partnermi.



Albánsko si zlepšilo klasifikáciu postupom z piatej do štvrtej kategórie. "Ekonomika Albánska nie je veľmi diverzifikovaná, je vysoko závislá od poľnohospodárstva, ktoré tvorí približne 20 % HDP. Krajina má nedostatok modernej infraštruktúry, stále slabý inštitucionálny rámec, obmedzenú flexibilitu menovej politiky a mierne potreby vonkajšieho financovania. Albánsko však neustále zlepšuje svoju vládnu aj vonkajšiu súvahu. To zahŕňa výrazné zlepšenia pri výbere dane z pridanej hodnoty," priblížila Eximbanka.



Vnútropolitická situácia Albánska je podľa Eximbanky stabilná, pozitívne hodnotené je aj začatie rokovaní o členstve krajiny v EÚ. Albánska mena je stabilná, pričom voči euru dosahuje historické minimá. Krajina tiež disponuje veľkou kapacitou mladej a lacnej pracovnej sily.