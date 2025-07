Eximbanka: Chorvátsko ponúka príležitosti pre slovenských exportérov

Bratislava 2. júla (TASR) - Na podnikateľskej misii do Chorvátska sa zúčastnilo takmer 30 slovenských exportérov. Jej cieľom bolo prepojiť podnikateľské subjekty, nadviazať na otvorené spolupráce a predstaviť slovenských podnikateľov. Perspektívny je rozvoj spolupráce v rámci energetickej infraštruktúry, strojárskeho aj farmaceutického priemyslu. Informovala o tom v stredu Eximbanka.



„S chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom som krátko diskutoval o podpore exportu zo strany Eximbanky, o našich dobrých bilaterálnych vzťahoch a o stretnutí s chorvátskou rozvojovou bankou HBOR. Pán prezident ocenil našu nezastupiteľnú úlohu v podpore slovenského exportu a povzbudil nás vo financovaní spolupráce slovenských firiem s chorvátskymi,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.



Ďalej priblížil, že slovenskému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu stručne zhrnul podporu obchodu a projektov v Chorvátsku. Zároveň ho informoval o aktuálnych aktivitách, na ktorých banka pracuje a poskytol mu prehľad o vývoji obchodu.



Eximbanka doteraz podporila export do Chorvátska vo výške takmer 215 miliónov eur. Zástupcovia banky sa zúčastnili na podnikateľskej misii do Chorvátska, ktorú organizovalo SARIO, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Záhrebe.