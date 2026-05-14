Eximbanka diskutuje v Astane o nových rizikách pre exportérov
Autor TASR
Bratislava/Astana 14. mája (TASR) - Rastúce geopolitické napätie, tlak na bezpečnosť dodávateľských reťazcov či nové investície do energetiky menia spôsob, akým štáty podporujú export a medzinárodný obchod. Aj o týchto témach diskutujú zástupcovia Eximbanky na jarnom zasadnutí Bernskej únie, ktoré sa tento týždeň koná v kazašskej Astane. Zúčastňuje sa ho viac ako 200 delegátov zastupujúcich 90 organizácií exportného financovania a poistenia z celého sveta. Informoval o tom vo štvrtok Pavol Adamka z Eximbanky.
Diskusie na podujatí podľa neho reflektujú meniace sa globálne ekonomické prostredie, v ktorom rastie význam ekonomickej bezpečnosti, diverzifikácie trhov a efektívneho riadenia rizík. Tieto zmeny sa pritom čoraz výraznejšie dotýkajú aj slovenských exportérov, najmä firiem pôsobiacich v priemysle, energetike či dodávateľských reťazcoch naviazaných na európske aj mimoeurópske trhy.
„Dlhé roky bol globálny obchod postavený predovšetkým na efektivite a nízkych nákladoch. Dnes však firmy aj štáty oveľa viac zohľadňujú bezpečnosť dodávateľských reťazcov, dostupnosť strategických surovín a geopolitické riziká. Pre slovenských exportérov to znamená potrebu väčšej diverzifikácie trhov a kvalitnejšieho riadenia rizík,“ zhodnotil generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.
Mení sa tým podľa neho aj úloha exportno-úverových agentúr. „Rastie význam nástrojov exportného financovania a poistenia, ktoré firmám pomáhajú udržať si konkurencieschopnosť aj v období zvýšenej neistoty a volatility medzinárodného obchodu,“ doplnil Podhorec.
Súčasťou programu aktuálneho zasadnutia sú aj diskusie o prebiehajúcej integrácii ESG princípov do činností exportno-úverových agentúr a poisťovní, či využívaní digitálnych technológií a umelej inteligencie v procesoch financovania a poistenia.
Bernská únia združuje 88 členov vrátane štátnych exportno-úverových agentúr, multilaterálnych finančných inštitúcií a súkromných poisťovní, ktoré spoločne podporujú približne 13 % svetového cezhraničného obchodu. Podľa aktuálnych údajov podporili jej členovia v roku 2025 medzinárodný obchod v rekordnom objeme 3,7 bilióna USD (3,16 bilióna eur), čo predstavuje medziročný rast o 12 %. Exportno-úverové agentúry sa na tom podieľali sumou 1,7 bilióna USD.
(1 EUR = 1,1715 USD)
