Eximbanka: Firmám sa otvárajú príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch

Bratislava 9. marca (TASR) - Exportno-importná banka Slovenskej republiky (Eximbanka) prináša slovenským exportérom v rámci agendy rozvojovej spolupráce príležitosti expandovať a uspieť na trhoch rozvíjajúcich sa krajín. Firmám tak otvára dvere na zaujímavé teritóriá, s možnosťou získať finančnú podporu Eximbanky alebo rôznych medzinárodných finančných inštitúcií. Informovala o tom Katarína Poláková z odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov banky.



Jednou z možností je zapojenie firiem do otvorených medzinárodných tendrov. Eximbanka ich pravidelne sleduje a exportérom vyhľadáva obchodné príležitosti, ktoré zodpovedajú ich produktovému portfóliu. Účasť v medzinárodných tendroch môže pomôcť firmám lepšie sa presadiť na zahraničných trhoch a zároveň nájsť nových obchodných partnerov. Jednou z výhod je aj možnosť získať finančnú podporu medzinárodných finančných inštitúcií, ako sú Svetová banka, Európska investičná banka či Európska banka pre obnovu a rozvoj.



"Prostredníctvom rozvojových projektov a podpory zo strany Eximbanky SR majú slovenské firmy priestor naplno realizovať svoje exportné aktivity na rozvíjajúce sa trhy, kde je očakávaný značný dopyt po tomto type projektov," priblížila riaditeľka odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov banky Diana Polónyi.



Ďalšou možnosťou pre slovenských vývozcov sú zvýhodnené vývozné úvery od Eximbanky. Tento typ úveru ponúka zvýhodnenie pre zahraničného odberateľa, teda partnera slovenského exportéra vo vybraných rozvojových krajinách. "Náš podnikateľ tak môže predajom svojich tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok získať značnú konkurenčnú výhodu. Projekty však musia mať preukázateľný rozvojový aspekt," informovala banka.



Tieto pôžičky majú flexibilnejšie a výhodnejšie podmienky oproti bežným úverom. Môže to mať formu zvýhodnenia úrokovej sadzby, príspevku na splatenie časti úveru, predĺženia splatnosti alebo odkladu prvej splátky istiny. Medzi sektorové priority patria napríklad potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, vodné a odpadové hospodárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo, energetická bezpečnosť či infraštruktúra.



Eximbanka so slovenskými firmami zároveň zdieľa expertízu a know-how. "Našou ambíciou je nielen zvyšovať povedomie o príležitostiach pre slovenské podniky podieľať sa na projektoch v krajinách, kde je významný rozvojový potenciál, ale približovať im aj výhody a odkrývať potenciál, ktorý rozvojová spolupráca prináša," dodala Polónyi.