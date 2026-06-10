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Eximbanka hľadá vo východnej Afrike nové príležitosti pre export
Jej program začal v Keni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ekonomiky subsaharskej Afriky a predstavuje obchodné, logistické a finančné centrum východnej Afriky.
Autor TASR
Bratislava/Nairobi 10. júna (TASR) - Podporiť ekonomickú diplomaciu Slovenska, rozšíriť možnosti slovenských exportérov na perspektívnych trhoch východnej Afriky a identifikovať nové príležitosti pre financovanie a poistenie exportných projektov je cieľom podnikateľskej misie počas aktuálnej oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) v Keni a Tanzánii. Informoval o tom v stredu Pavol Adamka z Eximbanky, ktorej zástupcovia sa zúčastňujú tejto misie.
Jej program začal v Keni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ekonomiky subsaharskej Afriky a predstavuje obchodné, logistické a finančné centrum východnej Afriky. Zástupcovia Eximbanky sa v utorok (9.6.) zúčastnili na Slovakia - Kenya Business and Development Forum v Nairobi, kde predstavili nástroje financovania, poistenia a záruk, ktoré slovenským exportérom pomáhajú pri expanzii na zahraničné trhy. Fórum bolo zamerané na prepájanie obchodných a rozvojových aktivít, ktoré vytvárajú predpoklady pre dlhodobý a udržateľný hospodársky rozvoj partnerských krajín.
„Afrika sa postupne stáva súčasťou strategického záujmu slovenských exportérov. Vidíme rastúci dopyt po riešeniach v oblasti energetiky, infraštruktúry, digitalizácie či udržateľnej dopravy,“ priblížil generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec. Úlohou banky je podľa neho pomáhať slovenským firmám zvládať riziká spojené so vstupom na nové perspektívne trhy s vyššou mierou rizika a vytvárať podmienky na úspešnú realizáciu ich projektov. „Aktuálna misia predstavuje ďalší krok smerom ku konkrétnym partnerstvám a projektom v regióne,“ doplnil Podhorec.
Súčasťou programu Eximbanky v Nairobi boli aj bilaterálne rokovania so zástupcami African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI), Delegácie Európskej únie v Keni a Európskej investičnej banky (EIB), ktoré patria medzi kľúčových partnerov pri podpore obchodu, investícií a rozvojových projektov v regióne. Rokovania sa zamerali na prehĺbenie spolupráce, rozvoj obchodu a investícií v Afrike, možnosti financovania projektov slovenských spoločností v regióne a krytie potenciálnych rizík.
Po ukončení programu v Keni bude misia pokračovať v Tanzánii, kde sa delegácia Eximbanky zúčastní na Tanzania - Slovakia Business Forum a ďalších rokovaniach zameraných na rozvoj vzájomnej obchodnej a investičnej spolupráce, avizoval Adamka.
Jej program začal v Keni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ekonomiky subsaharskej Afriky a predstavuje obchodné, logistické a finančné centrum východnej Afriky. Zástupcovia Eximbanky sa v utorok (9.6.) zúčastnili na Slovakia - Kenya Business and Development Forum v Nairobi, kde predstavili nástroje financovania, poistenia a záruk, ktoré slovenským exportérom pomáhajú pri expanzii na zahraničné trhy. Fórum bolo zamerané na prepájanie obchodných a rozvojových aktivít, ktoré vytvárajú predpoklady pre dlhodobý a udržateľný hospodársky rozvoj partnerských krajín.
„Afrika sa postupne stáva súčasťou strategického záujmu slovenských exportérov. Vidíme rastúci dopyt po riešeniach v oblasti energetiky, infraštruktúry, digitalizácie či udržateľnej dopravy,“ priblížil generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec. Úlohou banky je podľa neho pomáhať slovenským firmám zvládať riziká spojené so vstupom na nové perspektívne trhy s vyššou mierou rizika a vytvárať podmienky na úspešnú realizáciu ich projektov. „Aktuálna misia predstavuje ďalší krok smerom ku konkrétnym partnerstvám a projektom v regióne,“ doplnil Podhorec.
Súčasťou programu Eximbanky v Nairobi boli aj bilaterálne rokovania so zástupcami African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI), Delegácie Európskej únie v Keni a Európskej investičnej banky (EIB), ktoré patria medzi kľúčových partnerov pri podpore obchodu, investícií a rozvojových projektov v regióne. Rokovania sa zamerali na prehĺbenie spolupráce, rozvoj obchodu a investícií v Afrike, možnosti financovania projektov slovenských spoločností v regióne a krytie potenciálnych rizík.
Po ukončení programu v Keni bude misia pokračovať v Tanzánii, kde sa delegácia Eximbanky zúčastní na Tanzania - Slovakia Business Forum a ďalších rokovaniach zameraných na rozvoj vzájomnej obchodnej a investičnej spolupráce, avizoval Adamka.