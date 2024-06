Eximbanka: Je najvyšší čas posilniť reputáciu Slovenska v zahraničí

Bratislava 4. júna (TASR) - O Slovensku sa v zahraničí vie málo alebo vôbec, prípadne si krajinu spájajú so značkou "Made in Czechoslovakia". Je preto najvyšší čas posilniť reputáciu Slovenska v zahraničí. Uviedol to generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec v súvislosti s podujatím International Masterclass Competitive Identity, ktorého súčasťou bola aj Eximbanka. V utorok o tom informovala hovorkyňa Eximbanky Martina Vráblik Solčányiová.



"Slovensko je považované za exportnú veľmoc najmä z pohľadu veľkosti exportu voči HDP krajiny. Našim rozhodovaním o podpore financovania či poistenia máme zásadný vplyv na profiláciu exportu. A aj keď sa snažíme pomôcť slovenským firmám presadiť sa v zahraničí, stále sa stretávam s tým, že o Slovensku sa málo vie (alebo vôbec) resp. si ho spájajú so značkou 'Made in Czechoslovakia'. Navyše pridaná hodnota krajiny na exporte je pomerne nízka, keďže sa väčšina nášho exportu viaže na sektory z oblasti výroby s nízkym podielom výskumu a vývoja," uviedol Podhorec.



Experti z rôznych krajín a zástupcovia verejných i komerčných inštitúcií sa počas diskusií zhodli, že je potrebné a nevyhnutné posilniť strategické riadenie imidžu krajiny s cieľom ukotviť Slovensko ako atraktívnu značku na medzinárodnom poli, s jasnou a dlhodobou stratégiou svojej pozície.



Fenomén krajiny pôvodu ovplyvňuje podľa Eximbanky aj úspech slovenských firiem exportujúcich do zahraničia. Zameriavať sa treba na oblasti, ktoré majú široký presah na ekonomiku s perspektívnou budúcnosťou. Hoci prím v exporte podľa Eximbanky hrá tovar, podiel služieb na vývoze globálne rastie, keďže sa čoraz viac druhov tovaru viaže na služby, a to najmä v automobilovom, telekomunikačnom, finančnom či konzultačnom sektore.



Podhorec vidí východisko v jadrovej energetike. "Alternatívne zdroje energie sú nestabilné, majú výkyvy v dodávkach a sú výrazné závislé na vonkajších vplyvoch. Oproti tomu je jadro ako perpetum mobile s čistou energiou, stabilným a vysokým výkonnom. Slovensko má navyše v tejto oblasti dlhoročné know-how a jadro využíva na produkciu väčšiny elektrickej energie (59 %)," uviedol.



Dodal, že vývoj či výstavba jadrových prevádzok na seba viaže vznik nových, odborných pracovných miest a dodávateľských reťazcov s vysokou pridanou hodnotou a perspektívou udržateľnej a bezpečnej budúcnosti s významným exportným potenciálom. "Je preto najvyšší čas posilniť reputáciu našej krajiny s pozitívnym obrazom 'Made in Slovakia'," dodal Podhorec.