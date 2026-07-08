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Eximbanka: Lepšie hodnotenie Vietnamu znižuje riziko pre exportérov
Rizikové hodnotenie krajiny je limitované vysokým verejným dlhom, slabou ekonomickou diverzifikáciou, nezamestnanosťou, či vysokou závislosťou od ťažby a vývozu komodít, priblížila Eximbanka.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Namíbia a Vietnam si v rebríčku rizikovosti krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) polepšili o jednu úroveň. Rozhodli o tom členské krajiny Konsenzu OECD na júnovom zasadnutí Skupiny expertov pre riziko krajín (CREG). Pre exportno-úverové agentúry tieto štáty aktuálne predstavujú nižšiu mieru rizika pri krytí obchodných a investičných transakcií a môže to mať priaznivý vplyv na vnímanie príležitostí v týchto krajinách, informovala v stredu Eximbanka.
„Zlepšenie klasifikácie Namíbie a Vietnamu odráža priaznivejší makroekonomický vývoj, silnejšie fiškálne ukazovatele a rastúcu dôveru investorov. Kým Namíbia ťaží najmä z lepšieho riadenia verejných financií a potenciálu v energetike, Vietnam si upevňuje pozíciu dynamického výrobného a exportného centra Ázie. Pre exportno-úverové agentúry je to pozitívny signál, hoci konkrétne riziko je vždy potrebné vyhodnocovať na úrovni jednotlivých transakcií,“ zhodnotil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač.
K zlepšeniu klasifikácie Namíbie z kategórie 6 do 5 prispeli najmä priaznivejší výhľad hospodárskeho rastu, pokračujúca fiškálna konsolidácia, lepšie riadenie dlhu, nižšia inflácia, stabilné makroekonomické prostredie a odolný bankový sektor. Rast ekonomiky vlani mierne spomalil na 2 %, najmä v dôsledku oslabenia globálneho dopytu po prírodných diamantoch na jej kľúčových trhoch. V tomto roku sa predpokladá zrýchlenie rastu približne na 3 %, a to najmä vďaka silnejším výnosom z vývozu nerastných surovín, obnove poľnohospodárskej produkcie a pokračujúcim investíciám do ťažobnej a energetickej infraštruktúry. Rizikové hodnotenie krajiny je limitované vysokým verejným dlhom, slabou ekonomickou diverzifikáciou, nezamestnanosťou, či vysokou závislosťou od ťažby a vývozu komodít, priblížila Eximbanka.
Zlepšenie vnímania rizikovosti Vietnamu z kategórie 4 na 3 podporili najmä pretrvávajúci silný rast hrubého domáceho produktu (HDP), vysoký prílev priamych zahraničných investícií, pokračujúce reformy riadenia a inštitúcií, ako aj dobré fiškálne riadenie. Krajina podľa banky potvrdzuje pozíciu jednej z najdynamickejších ekonomík Ázie a strategického výrobného centra v regióne. „Rast HDP nad úrovňou 6 % podporený domácou výrobou a dopytom a rovnako silným exportom zlepšuje fiškálne príjmy, ziskovosť podnikov a schopnosť splácať dlh. Predikcie rastu zostávajú stabilné na úrovni 6 až 7 %. Krajina zároveň disponuje mladou, kvalifikovanou a rýchlo rastúcou pracovnou silou,“ vysvetlila Eximbanka.
Na druhej strane, riziká bankového systému, zraniteľnosť trhu s nehnuteľnosťami a pretrvávajúce inštitucionálne obmedzenia predstavujú prekážky pre možné ďalšie zlepšenie hodnotenia Vietnamu v budúcnosti. Slabou stránkou zostáva aj závislosť od vonkajšieho dopytu, globálne obchodné napätie, tlaky na výmenný kurz a rýchla úverová expanzia.
„Zlepšenie klasifikácie Namíbie a Vietnamu odráža priaznivejší makroekonomický vývoj, silnejšie fiškálne ukazovatele a rastúcu dôveru investorov. Kým Namíbia ťaží najmä z lepšieho riadenia verejných financií a potenciálu v energetike, Vietnam si upevňuje pozíciu dynamického výrobného a exportného centra Ázie. Pre exportno-úverové agentúry je to pozitívny signál, hoci konkrétne riziko je vždy potrebné vyhodnocovať na úrovni jednotlivých transakcií,“ zhodnotil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač.
K zlepšeniu klasifikácie Namíbie z kategórie 6 do 5 prispeli najmä priaznivejší výhľad hospodárskeho rastu, pokračujúca fiškálna konsolidácia, lepšie riadenie dlhu, nižšia inflácia, stabilné makroekonomické prostredie a odolný bankový sektor. Rast ekonomiky vlani mierne spomalil na 2 %, najmä v dôsledku oslabenia globálneho dopytu po prírodných diamantoch na jej kľúčových trhoch. V tomto roku sa predpokladá zrýchlenie rastu približne na 3 %, a to najmä vďaka silnejším výnosom z vývozu nerastných surovín, obnove poľnohospodárskej produkcie a pokračujúcim investíciám do ťažobnej a energetickej infraštruktúry. Rizikové hodnotenie krajiny je limitované vysokým verejným dlhom, slabou ekonomickou diverzifikáciou, nezamestnanosťou, či vysokou závislosťou od ťažby a vývozu komodít, priblížila Eximbanka.
Zlepšenie vnímania rizikovosti Vietnamu z kategórie 4 na 3 podporili najmä pretrvávajúci silný rast hrubého domáceho produktu (HDP), vysoký prílev priamych zahraničných investícií, pokračujúce reformy riadenia a inštitúcií, ako aj dobré fiškálne riadenie. Krajina podľa banky potvrdzuje pozíciu jednej z najdynamickejších ekonomík Ázie a strategického výrobného centra v regióne. „Rast HDP nad úrovňou 6 % podporený domácou výrobou a dopytom a rovnako silným exportom zlepšuje fiškálne príjmy, ziskovosť podnikov a schopnosť splácať dlh. Predikcie rastu zostávajú stabilné na úrovni 6 až 7 %. Krajina zároveň disponuje mladou, kvalifikovanou a rýchlo rastúcou pracovnou silou,“ vysvetlila Eximbanka.
Na druhej strane, riziká bankového systému, zraniteľnosť trhu s nehnuteľnosťami a pretrvávajúce inštitucionálne obmedzenia predstavujú prekážky pre možné ďalšie zlepšenie hodnotenia Vietnamu v budúcnosti. Slabou stránkou zostáva aj závislosť od vonkajšieho dopytu, globálne obchodné napätie, tlaky na výmenný kurz a rýchla úverová expanzia.