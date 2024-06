Eximbanka navrhuje posilniť kapitál o 250 miliónov eur

Bratislava 7. júna (TASR) - Kapitál Exportno-importnej banky SR by mohol štát posilniť sumou 250 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý Eximbanka predložila do medzirezortného pripomienkového konania. Jej zámerom je vyššia očakávaná podpora exportu slovenských firiem v nasledujúcich rokoch.



Eximbanka na základe rokovaní s Ministerstvom financií (MF) SR navrhuje posilnenie svojho kapitálu v dvoch krokoch. Prvým by bolo zvýšenie základného imania, ktoré v súčasnosti predstavuje 100 miliónov eur, o dodatočných 250 miliónov eur z prostriedkov štátnych finančných aktív. Následne by sa tieto peniaze presunuli zo základného imania do dvoch fondov banky.



Fond na krytie neobchodovateľných rizík by sa posilnil o 150 miliónov eur, zo súčasných necelých 100 miliónov eur na takmer 250 miliónov eur. Fond na záruky by získal dodatočných 100 miliónov eur a jeho kapacita by tak vzrástla na viac ako 150 miliónov eur. Tento postup musí schváliť vláda.



"Kvantifikácia požiadavky na kapitálové posilnenie Eximbanky v objeme 250 miliónov eur vychádza z aktuálne rozpracovaných a pripravovaných obchodných prípadov a predpokladov postupného zintenzívňovania podpory exportu slovenských podnikateľských subjektov prostredníctvom bankových a poisťovacích činností, ktoré sú zapracované jednak v schválenom rozpočte Eximbanky na rok 2024, ako aj očakávanom vývoji obchodných aktivít v rokoch 2024 až 2027," vysvetlila banka v predloženom návrhu.



V prípade financovania klientov prostredníctvom priamych vývozných a dovozných úverov očakáva Eximbanka v rozpočte na rok 2024 ich medziročný nárast o 77,8 milióna eur. V dôsledku zvýšeného záujmu klientov zároveň predpokladá ďalší nárast poskytnutých úverov v porovnaní s rozpočtovanou hodnotou, ako aj rastúci trend v rokoch 2025 až 2027. Nárast v porovnaní s rozpočtom predpokladá aj v objeme vystavených bankových záruk, a to o takmer 200 miliónov eur. "Z hľadiska komoditného zamerania bude mať najväčší podiel na financovaní a vystavovaní bankových záruk energetický, obranný a bezpečnostný priemysel," priblížila banka.