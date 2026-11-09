< sekcia Ekonomika
Eximbanka: OECD zlepšila rizikové hodnotenie Guyany, zhoršila Kamerunu
Riziková klasifikácia krajín OECD slúži ako jeden z podkladov pri stanovovaní minimálneho poistného za oficiálne podporované exportné úvery.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila rizikovú klasifikáciu Guyany a Guiney, zhoršila naopak hodnotenie Kamerunu. Rozhodli o tom členské krajiny Konsenzu OECD na októbrovom zasadnutí Skupiny expertov pre riziko krajín (CREG), zameranom na hodnotenie krajín amerického kontinentu a strednej a západnej Afriky. Informoval o tom v pondelok Pavol Adamka z Exportno-importnej banky SR (Eximbanka).
Zmeny v tejto klasifikácii predstavujú podľa neho pre exportno-úverové agentúry dôležitý faktor pri posudzovaní rizík obchodných a investičných transakcií. Guyana a Guinea zaznamenali zlepšenie rizikového profilu z 5. do 4. kategórie a zo 7. do 6. kategórie predovšetkým vďaka dynamickému hospodárskemu rastu, rastúcim príjmom z ťažobného sektora a priaznivejšiemu makroekonomickému vývoju. V prípade Kamerunu sa naopak do zhoršenia hodnotenia zo 6. do 7. rizikovej kategórie premietli pretrvávajúca politická nestabilita, oslabovanie verejných financií a zvýšené dlhové riziká.
„Aktuálne zmeny rizikovej klasifikácie ukazujú, že ekonomiky jednotlivých krajín sa môžu vyvíjať výrazne odlišným smerom. Guyana a Guinea využívajú svoje nerastné bohatstvo na podporu hospodárskeho rastu a rozsiahlych investícií, zatiaľ čo Kamerun čelí kombinácii politických a ekonomických problémov, ktoré oslabujú jeho finančnú stabilitu,“ zhodnotil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač. Pre exportno-úverové agentúry, ako je Eximbanka, je podľa neho dôležité nielen sledovať rastový potenciál jednotlivých trhov, ale aj dôsledne vyhodnocovať riziká spojené s konkrétnymi obchodnými transakciami.
Riziková klasifikácia krajín OECD slúži ako jeden z podkladov pri stanovovaní minimálneho poistného za oficiálne podporované exportné úvery. Krajiny sú zaraďované do siedmich rizikových kategórií, pričom vyššia kategória predstavuje vyššiu mieru rizika. Hodnotenie zohľadňuje ekonomické, finančné a inštitucionálne faktory, ako aj skúsenosti so splácaním záväzkov. Zmeny klasifikácie tak môžu ovplyvniť podmienky poistného krytia exportných transakcií.
Zmeny v tejto klasifikácii predstavujú podľa neho pre exportno-úverové agentúry dôležitý faktor pri posudzovaní rizík obchodných a investičných transakcií. Guyana a Guinea zaznamenali zlepšenie rizikového profilu z 5. do 4. kategórie a zo 7. do 6. kategórie predovšetkým vďaka dynamickému hospodárskemu rastu, rastúcim príjmom z ťažobného sektora a priaznivejšiemu makroekonomickému vývoju. V prípade Kamerunu sa naopak do zhoršenia hodnotenia zo 6. do 7. rizikovej kategórie premietli pretrvávajúca politická nestabilita, oslabovanie verejných financií a zvýšené dlhové riziká.
„Aktuálne zmeny rizikovej klasifikácie ukazujú, že ekonomiky jednotlivých krajín sa môžu vyvíjať výrazne odlišným smerom. Guyana a Guinea využívajú svoje nerastné bohatstvo na podporu hospodárskeho rastu a rozsiahlych investícií, zatiaľ čo Kamerun čelí kombinácii politických a ekonomických problémov, ktoré oslabujú jeho finančnú stabilitu,“ zhodnotil námestník generálneho riaditeľa Eximbanky Pavol Tavač. Pre exportno-úverové agentúry, ako je Eximbanka, je podľa neho dôležité nielen sledovať rastový potenciál jednotlivých trhov, ale aj dôsledne vyhodnocovať riziká spojené s konkrétnymi obchodnými transakciami.
Riziková klasifikácia krajín OECD slúži ako jeden z podkladov pri stanovovaní minimálneho poistného za oficiálne podporované exportné úvery. Krajiny sú zaraďované do siedmich rizikových kategórií, pričom vyššia kategória predstavuje vyššiu mieru rizika. Hodnotenie zohľadňuje ekonomické, finančné a inštitucionálne faktory, ako aj skúsenosti so splácaním záväzkov. Zmeny klasifikácie tak môžu ovplyvniť podmienky poistného krytia exportných transakcií.